Это должен знать каждый: Пять самых распространенных схем обмана в мессенджерах

Мошенники каждый раз находят пробелы в безопасности программ, чтобы рассылать вирусы, спам и выманивать деньги Фото: Shutterstock

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали о распространенных схемах обмана через популярные мессенджеры — сейчас это, в основном, WhatsApp и Telegram. Они бесплатные, просты в обращении, а главное — создатели сервисов не могут в полной мере контролировать пересылаемый контент. Мошенники каждый раз находят пробелы в безопасности программ, чтобы рассылать вирусы, спам и выманивать деньги.

Основной — это обращение мнимого покупателя с сайтов продаж, который хочет купить вашу вещь и кидает ссылку, якобы на оплату. Но есть и другие схемы обмана.

1. «Одолжите денег, соседи! Или соберем на ремонт»: обманы в чатах и группах

Злоумышленники создают копии аккаунтов участников различных чатов для разнообразных схем. Были случаи в группах владельцев квартир крупных ЖК, когда мошенники рассылали личные сообщения жильцам дома с аккаунтов-клонов (якобы от соседей) с просьбой одолжить денег.

2. «Вам звонит ваш персональный менеджер»: подделка под сообщения от представителя банка

Мошенники оформляют профиль мессенджера под банковскую организацию — выставляют фирменный аватар, указывают должность и имя сотрудника. Под разными предлогами они рассылают сообщения и даже звонят по видеосвязи потенциальным жертвам. Схема сложная по исполнению, поэтому рабочая, ведь все выглядит очень натурально.

- Чтобы вычислить самозванцев, сравните информацию с официального сайта банка, - говорит Сергей Кузьменко, старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества. - В аккаунтах мошенников часто есть очевидные отличия от оригинала. В качестве приманки мошенники используют названия банков, коверкая их и специально делая опечатки: Onllinesberbank.ru, Online.sbrbank.ru и тому подобное. На аватарах могут быть установлены смазанные изображения или устаревшие логотипы банков.

3. «Поздравляем! Вы стали победителем в розыгрыше призов!»: массовые рассылки

Пользователь получает ссылку в сообщении (от призов до оформления льготных субсидий или соцвыплат), перейдя по которой он невольно предоставляет мошеннику доступ к своим личным данным. Человек попадает на сайт, где вводит свои данные, которыми потом пользуются мошенники. Сайты очень похожи на настоящие (например, соцслужб).

Такой способ мошенничества называется фишинг. С ним в прошлом году сталкивались почти половина пользователей интернета (по данным Avast, 45% россиян).

4. «У нас огромные скидки на популярные бренды, вот ссылка!»: фейковые торговые площадки

Это в большей степени относится к Telegram. Вам могут приходить ссылки-приглашения якобы от медийных личностей на вступления в чаты и каналы по продаже товаров и услуг. Или от фейковых брендовых магазинов. Такие предложения часто веду на фишинговые странички.

5. «Сейчас вам придет смс, продиктуйте мне код»: так оформляют микрозаймы

Удивительно, насколько легко мошенники могут использовать имеющиеся у них на руках данные на вас. Порой достаточно фамилии и номера телефона...

В некоторых микрофинансовых организациях деньги можно получить всего лишь по номеру телефона. Мошенники связываются с жертвой в мессенджере и просят прислать информацию из входящих СМС (в ход идут разные предлоги, часто беспокоит «представитель банка»).

С помощью выуженной информации и оформляется микрокредит.

- Ни при каких обстоятельствах не выполняйте требования сомнительных лиц произвести какие-либо финансовые операции в Интернете, назвать информацию из входящих СМС или передать им ваши персональные данные, - предупреждает Сергей Бодров, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества. - Вы всегда можете приостановить общение и перепроверить информацию на официальном сайте организации, банка или магазина, чтобы удостовериться, кто в действительности с вами связался.

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