Армения стала популярнее Турции: В какие страны россияне стали летать в 2022 году

Фото: Евгения ГУСЕВА
Весна 2022 года была непростым временем для путешествий за границу. В первую очередь из-за авиационных санкций - прямые рейсы из России сейчас выполняются лишь в 20 стран мира. А есть ещё проблемы с неработающими за рубежом российскими банковскими картами, ограничениями на покупку и вывоз валюты, сложностями с получением виз в некоторые страны и все ещё не отмененными ковидными мерами.
В итоге карта мира для российских путешественников стала выглядеть весьма необычно. С чем бы ни сравнивать - с допандемийными временами, прошлым 2021-м годом или минувшей зимой. Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip поделились с «КП» своими наблюдениями.
Фото: Дмитрий ОРЛОВ
Фото: Дмитрий ОРЛОВ
С внезапной любовью к Вьетнаму, Индии и Израилю все понятно: страны открылись для туристов после пандемии.
Турция, Эмираты, Мальдивы - среди немногих пляжных курортов, которые сейчас доступны российским отпускникам, причём с прямыми рейсами.
Та же Турция, а также Казахстан, Беларусь и Сербия, стали пересадочными пунктами для полётов по всему миру, в том числе и в Европу, с которой нет прямого авиасообщения.
Грузия, Черногория и Таиланд - единственные страны в списке, куда сейчас невозможно долететь напрямую, только со стыковками. И тем не менее они оказались в числе самых востребованных этой весной.
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