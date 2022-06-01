Война жен: в споре за миллионы Александра Градского появилась неожиданная наследница

Артист, как мог, пытался обезопасить любимую женщину от раздела имущества и даже за месяц до смерти заключил с ней официальный брак: так Коташенко смогла претендовать на половину нажитого в браке. Фото: Борис КУДРЯВОВ

О том, что после смерти Александра Градского начнется настоящая грызня за его наследство, по словам друзей, не сомневался даже сам мэтр. Отношения взрослых детей с молодой супругой, а теперь - вдовой певца Мариной Коташенко, с самого начала не были теплыми. Артист, как мог, пытался обезопасить любимую женщину от раздела имущества и даже за месяц до смерти заключил с ней официальный брак: так Коташенко смогла претендовать на половину нажитого в браке.

Всего у Градского до недавнего времени было пять наследников: вдова и двое ее несовершеннолетних детей, а также сын Даниил и дочь Мария от предыдущего студенческого брака с Ольгой Фартышевой (впоследствии Градской). Развелись они аж в 2001 году, прожив вместе два десятка лет. Однако, теперь 61-летняя Ольга Семеновна вдруг решила, что недополучила при расставании половину общего имущества, и обратилась в суд: экс-супруга подала иск к молодой вдове и своим собственным детям, требуя выделить ей 50% от нескольких нежилых помещений и земельных участков, а также жилого и нежилого здания. Мол, все эти богатства были приобретены в браке.

Говорить о скандальном судебном деле стороны не намерены. Так, сайт kp.ru связался с Даниилом Градским, но тот был категоричен: "Больше мне не звоните!". Да и Марина Коташенко тоже не захотела выносить сор из избы.

- Нет, я пока ничего не хочу комментировать, - ответила kp.ru вдова артиста.

Между тем, в этой неловкой ситуации именно Коташенко больше всех рискует имуществом. Ведь, хоть дети Градского и значатся в ответчиках, всем понятно: с истицей они - одна семья. И в случае выигранного дела получится, что "всё в дом".

- По закону, сначала должна быть выделена супружеская доля, а затем уже оставшаяся половина имущества будет поделена между остальными наследниками, - объяснил kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - Однако, в данном случае перспектив для бывшей жены я не вижу. Установленные законом сроки давности в три года давно прошли, поэтому мне непонятно, на что здесь можно рассчитывать. Полагаю, что суд, скорее всего, откажет в удовлетворении требований, так как развод состоялся давно, экс-супруги вместе не проживали, общего имущества не имели - что здесь делить? Если в свое время при разводе жена что-то упустила, это ее личная ответственность.

Адвокат Андрей Алешкин.

Любопытно, что ранее ту же самую схему пыталась провернуть бывшая супруга другого знаменитого артиста - худрука "Ералаша" Бориса Грачевского. В прошлом году она подала иск к наследникам режиссера, заявив, что упустила при разводе свою половину богатств, а именно - долю в киножурнале. Предприятие это весьма успешное, а значит, борьба шла за миллионы.

Невероятно, но в суде Галина Грачевская, которая развелась с мужем еще в середине "нулевых", пыталась доказать, что... о собственном разводе она ничего не знала. Сколько бы газеты не трубили о молодых женах режиссера - сначала одной, потом второй, сколько бы детей не появилось у худрука за эти годы, Галина Яковлевна якобы продолжала считать себя замужней женщиной. А о разводе узнала, лишь когда Борис Грачевский скончался. Эта уловка нужна была для того, чтобы опровергнуть пропуск срока исковой давности - мол, положенные по закону три года надо отсчитывать с момента кончины режиссера.

Однако, суд на эти уловки не купился.

- Вопреки доводам, о разводе истец знала, так как на расторжении брака присутствовал ее представитель, уполномоченный ею на изложение ее позиции, - указал суд в своем решении, отказав Галине Грачевской.

Впрочем, это дело еще не закончено: бывшая жена подала апелляцию и намерена и дальше отвоевывать "свое" имущество.

Что до дела о богатствах Александра Градского, уже скоро стороны встрется в суде: первое заседание назначено на 27 июня.

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