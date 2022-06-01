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Звезды1 июня 2022 14:10

Война жен: в споре за миллионы Александра Градского появилась неожиданная наследница

Адвокат оценил перспективы бывшей жены на наследство Александра Градского
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Артист, как мог, пытался обезопасить любимую женщину от раздела имущества и даже за месяц до смерти заключил с ней официальный брак: так Коташенко смогла претендовать на половину нажитого в браке.

Артист, как мог, пытался обезопасить любимую женщину от раздела имущества и даже за месяц до смерти заключил с ней официальный брак: так Коташенко смогла претендовать на половину нажитого в браке.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

О том, что после смерти Александра Градского начнется настоящая грызня за его наследство, по словам друзей, не сомневался даже сам мэтр. Отношения взрослых детей с молодой супругой, а теперь - вдовой певца Мариной Коташенко, с самого начала не были теплыми. Артист, как мог, пытался обезопасить любимую женщину от раздела имущества и даже за месяц до смерти заключил с ней официальный брак: так Коташенко смогла претендовать на половину нажитого в браке.

Всего у Градского до недавнего времени было пять наследников: вдова и двое ее несовершеннолетних детей, а также сын Даниил и дочь Мария от предыдущего студенческого брака с Ольгой Фартышевой (впоследствии Градской). Развелись они аж в 2001 году, прожив вместе два десятка лет. Однако, теперь 61-летняя Ольга Семеновна вдруг решила, что недополучила при расставании половину общего имущества, и обратилась в суд: экс-супруга подала иск к молодой вдове и своим собственным детям, требуя выделить ей 50% от нескольких нежилых помещений и земельных участков, а также жилого и нежилого здания. Мол, все эти богатства были приобретены в браке.

Говорить о скандальном судебном деле стороны не намерены. Так, сайт kp.ru связался с Даниилом Градским, но тот был категоричен: "Больше мне не звоните!". Да и Марина Коташенко тоже не захотела выносить сор из избы.

- Нет, я пока ничего не хочу комментировать, - ответила kp.ru вдова артиста.

Между тем, в этой неловкой ситуации именно Коташенко больше всех рискует имуществом. Ведь, хоть дети Градского и значатся в ответчиках, всем понятно: с истицей они - одна семья. И в случае выигранного дела получится, что "всё в дом".

- По закону, сначала должна быть выделена супружеская доля, а затем уже оставшаяся половина имущества будет поделена между остальными наследниками, - объяснил kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - Однако, в данном случае перспектив для бывшей жены я не вижу. Установленные законом сроки давности в три года давно прошли, поэтому мне непонятно, на что здесь можно рассчитывать. Полагаю, что суд, скорее всего, откажет в удовлетворении требований, так как развод состоялся давно, экс-супруги вместе не проживали, общего имущества не имели - что здесь делить? Если в свое время при разводе жена что-то упустила, это ее личная ответственность.

Адвокат Андрей Алешкин.

Адвокат Андрей Алешкин.

Любопытно, что ранее ту же самую схему пыталась провернуть бывшая супруга другого знаменитого артиста - худрука "Ералаша" Бориса Грачевского. В прошлом году она подала иск к наследникам режиссера, заявив, что упустила при разводе свою половину богатств, а именно - долю в киножурнале. Предприятие это весьма успешное, а значит, борьба шла за миллионы.

Невероятно, но в суде Галина Грачевская, которая развелась с мужем еще в середине "нулевых", пыталась доказать, что... о собственном разводе она ничего не знала. Сколько бы газеты не трубили о молодых женах режиссера - сначала одной, потом второй, сколько бы детей не появилось у худрука за эти годы, Галина Яковлевна якобы продолжала считать себя замужней женщиной. А о разводе узнала, лишь когда Борис Грачевский скончался. Эта уловка нужна была для того, чтобы опровергнуть пропуск срока исковой давности - мол, положенные по закону три года надо отсчитывать с момента кончины режиссера.

Однако, суд на эти уловки не купился.

- Вопреки доводам, о разводе истец знала, так как на расторжении брака присутствовал ее представитель, уполномоченный ею на изложение ее позиции, - указал суд в своем решении, отказав Галине Грачевской.

Впрочем, это дело еще не закончено: бывшая жена подала апелляцию и намерена и дальше отвоевывать "свое" имущество.

Что до дела о богатствах Александра Градского, уже скоро стороны встрется в суде: первое заседание назначено на 27 июня.

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