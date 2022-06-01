Надежду Кадышеву без концертного платья нашли среди цветов

Надежда Кадышева по праву считается одной из ярких певиц на российской эстраде

Надежда Кадышева всегда славилась своими пышными и яркими сценическими нарядами. Но недавно 63-летняя звезда заметно сменила свой имидж. Теперь исполнительница народных песен носит очень аккуратную прическу, а не россыпь белых кудрей. Да и наряды знаменитости стали менее пышными, но по-прежнему шикарными.

Надежда Кадышева по праву считается одной из ярких певиц на российской эстраде. "Ручей", "Я не колдунья", "Широка река" - эти и многие другие композиции являются визитными карточками вокалистки и ее ансамбля "Золотое кольцо".

А еще знаменитость обожает роскошные наряды, особенно розовых оттенков. Каждое появление певицы на публике становится сенсацией. Надежда Никитична в последнее время активно ведет блог. На днях она поделилась домашней фотографией.

Исполнительница показала, как ее поздравили с днем рождения. Помощники нашли артистку среди роскошных букетов и запечатлели кадр для потомков. Кадышева сидит на пуфике и мило улыбается. Она предстала без концертного платья. На ней легкий удлиненный пиджак цвета фуксии, расшитый золотом.

Надежда Никитична выглядит значительно моложе, а все благодаря тому, что тщательно следит за собой. По словам звезды, уколы красоты она не любит. "Очень много хожу пешком, делаю зарядку, вот и все", - делилась она секретом молодости и красоты.

А еще она сама предпочитает шить себе одежду, которая всегда выделяла ее среди других представителей отечественного шоу-бизнеса. Модельеры считают стиль Кадышевой безупречным "Я росла в семье, где было пять девочек, и мама очень хорошо шила. Я это унаследовала - люблю шить, вязать, очень обожаю все, что касается творчества. Мне говорят, что у меня хороший вкус!" - заключила певица.