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Звезды1 июня 2022 17:40

Надежду Кадышеву без концертного платья нашли среди цветов

63-летняя певица находилась дома
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Надежда Кадышева по праву считается одной из ярких певиц на российской эстраде

Надежда Кадышева по праву считается одной из ярких певиц на российской эстраде

Надежда Кадышева всегда славилась своими пышными и яркими сценическими нарядами. Но недавно 63-летняя звезда заметно сменила свой имидж. Теперь исполнительница народных песен носит очень аккуратную прическу, а не россыпь белых кудрей. Да и наряды знаменитости стали менее пышными, но по-прежнему шикарными.

Надежда Кадышева по праву считается одной из ярких певиц на российской эстраде. "Ручей", "Я не колдунья", "Широка река" - эти и многие другие композиции являются визитными карточками вокалистки и ее ансамбля "Золотое кольцо".

А еще знаменитость обожает роскошные наряды, особенно розовых оттенков. Каждое появление певицы на публике становится сенсацией. Надежда Никитична в последнее время активно ведет блог. На днях она поделилась домашней фотографией.

Исполнительница показала, как ее поздравили с днем рождения. Помощники нашли артистку среди роскошных букетов и запечатлели кадр для потомков. Кадышева сидит на пуфике и мило улыбается. Она предстала без концертного платья. На ней легкий удлиненный пиджак цвета фуксии, расшитый золотом.

Надежда Никитична выглядит значительно моложе, а все благодаря тому, что тщательно следит за собой. По словам звезды, уколы красоты она не любит. "Очень много хожу пешком, делаю зарядку, вот и все", - делилась она секретом молодости и красоты.

А еще она сама предпочитает шить себе одежду, которая всегда выделяла ее среди других представителей отечественного шоу-бизнеса. Модельеры считают стиль Кадышевой безупречным "Я росла в семье, где было пять девочек, и мама очень хорошо шила. Я это унаследовала - люблю шить, вязать, очень обожаю все, что касается творчества. Мне говорят, что у меня хороший вкус!" - заключила певица.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИ