Онколог сделал неутешительное заявление о Надежде Кадышевой

Знаменитая певица перенесла две операции Фото: СОЦСЕТИ

Надежда Кадышева ведет закрытый образ жизни и не любит давать интервью. Певица не посещает светские мероприятия. Увидеть знаменитость можно лишь на ее концертах. Однако в последнее время выступления кумира переносят с завидной регулярностью. В этой связи поклонники встревоженно обсуждают состояние здоровья Надежды Никитичны.

Надежду Кадышеву на свежих снимках тяжело узнать. Она, по мнению фанатов, резко постарела и приобрела болезненный внешний вид. До начала пандемии певица активно выступала со своим ансамблем "Золотое кольцо" и гастролировала по всей стране. Однако последние концерты звезды были перенесены.

В этой связи поклонники переживают - не больна ли их любимица. Несколько лет назад вокалистка столкнулась со страшным диагнозом. Ей сообщили о раке груди. Она была уверена, что умрет от онкологии. К счастью, в одном случае опухоль оказалась не злокачественной, а в другом и вовсе произошло чудо.

"Много раз я была на грани жизни и смерти. Как-то мне поставили неутешительный диагноз - рак. Это было как гром среди ясного дня. Мы с мужем приготовились к самому худшему. Операцию назначили на 7 апреля. Как раз Благовещение. Представляете, каково было наше изумление, когда в процессе операции врачи поняли, что страшный диагноз не подтверждается?! После этого этапа я поверила в настоящие чудеса", - делилась исполнительница.

Врач-онколог Евгений Черемушкин сделал заявление по поводу состояния Кадышевой. "Есть генетическая предрасположенность, передаваемая из поколения в поколение. Существует вероятность повторения болезни, он почти стопроцентный, это очень высокие риски. Чудес не бывает", - цитирует специалиста blitz.plus.

К слову, Надежда Никитична считала, что над женщинами ее семьи довлеет родовое проклятие. Она жутко боялась стать очередной жертвой мистического рока после ранней смерти мамы и сестры, которые не дожили до 40 лет. "Я помню маму только болевшей и без конца рыдавшей. Она постоянно была в какой-то необъяснимой тревоге и тоске. Ей казалось, что ее сглазили. Врачи не понимали, что с ней. Мама болела, сохла", - откровенничала вокалистка.

Мама умерла, когда будущей звезде было десять лет. Позже трагедия повторилась с сестрой. Причиной смерти обеих родственниц артистка назвала глубокую депрессию, которая в результате обнаружилась и у нее. "Я не могла понять, что со мной происходит. Внутри все болит нестерпимо. Кажется, боль сжирает тебя всю без остатка", - комментировала свое состояние певица. После концертов она без сил падала на руки мужа, подсела на антидепрессанты. Препараты дали неприятный побочный эффект. Она располнела до 95 кг.

В 2018-м Надежда Никитична пережила сердечный приступ. А сейчас мучается от частых головных болей и бессонницы. Из-за этого, как говорят в ее окружении, и выглядит порой измученной и страдающей.