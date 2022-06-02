Последние новости о ситуации вокруг Украины на 2 июня 2022 года: Гарнизон Авдеевки подсушивают, референдум о вхождении в Россию ожидают, поставки систем ПВО из Берлина под вопросом

Фото: Александр КОЦ

Авдеевку зажимают в тиски

Освободив посёлок Новоселовка Вторая, силы ДНР теперь контролируют одну из двух трасс, по которым шло снабжение гарнизона в Авдеевке. Именно оттуда постоянно прилетает по Донецку, гибнут мирные люди. Из-за того, что в Авдеевке находится крупный химкомбинат "Коксохим", возможность вести ответный огонь на подавление артиллерии ВСУ у подразделений республики ограничены. Потому союзные силы сейчас отсекают гарнизон убийц от возможности получать боеприпасы и пополнение. Молитесь.

Референдумы могут пройти до конца года

Сергей Цеков, сенатор от Крыма, говоря о дальнейшей судьбе освобождённых по итогам спецоперации территорий, предположил, что референдумы о присоединении их к России могут состояться до конца 2022 года. По словам Цекова, речь идёт о Херсонской и Запорожской областях, а также о двух республиках Донбасса. Данные территории представитель Крыма в верхней палате российского парламента назвал изначально русскими. Екатерина Вторая подтверждает.

Канцлер зря посулил новейшие системы ПВО

Олаф Шольц, глава ФРГ, заявил, что его страна поставит Киеву систему ПВО IRIS - T. Канцлер уверяет, что это новейший из тех комплексов противовоздушной обороны, которыми сегодня располагает Германия. Но не успел Шольц расписать депутатам бундестага свои маниловские планы, как Министерство обороны ФРГ опровергло эти заверения. Представитель немецкого оборонного ведомства заявил, что обещанные Киеву системы отсутствуют в резерве бундесвера Германии. Так и сказал: «Это вопрос, который направлен к промышленности. У нас в распоряжении этих систем нет». Некрасиво получилось.

Что будет с американскими мечтами

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, отказался обсуждать сценарии развития событий при возможном применения Киевом американских реактивных систем залпового огня против нашей страны. Ранее Песков говорил о том, что в России не доверяют словам президента Украины об отсутствии планов использовать полученные из США РСЗО для атак на РФ. По его словам, Зеленский не привык держать свои обещания. Все это происходило на фоне того, что 1 июня власти США официально объявили о новом пакете военной помощи, который включает РСЗО, в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Стоимость нового пакета военной помощи Киеву составит 700 миллионов долларов. Кому сколько достанется и кому прилетит?

Украинские герои «снимают кино»

Бойцы ВСУ продолжают записывать публичные видеопризывы к командованию. Так они прикрывают свой отказ выполнять «слишком опасные» для личного состава приказы. Обрело свою аудиторию обращение отдельного 18-го батальона морской пехоты ВСУ (в составе 35-й бригады), бойцы которого жалуются на приказы атаковать силы России и Донбасса под артогнем. Герои практически рыдали:«Мы, отдельный 18-й батальон морской пехоты в составе 35-й бригады, обращаемся к общественности за помощью, повлиять на высшее руководство бригады за их преступные приказы, посылая нас в атаку с противником под их артобстрелы. Потери убитыми и ранеными за последние четыре дня по данным наших медиков составили 80 человек». Утрите слезы, это еще не конец.

Гибнут польские наемники

В Харьковской области в районе города Волчанска погибли девять наемников из Польши. Об этом сообщил военкор Семен Пегов в своем канале WarGonzo. Ранее глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой народной республики Елена Шишкина заявила, что пленные иностранны наемники, воевавшие на стороне Украины, не подлежат обмену — им грозит смертная казнь. А глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Варшаве забрать свое вооружение и своих наемников с территории Украины, отметив, что Польша начала «нехорошие игры» с Россией. Так ведь еще И. Сусанин предупреждал!

Украину оккупируют мародеры

Евгений Енин, первый замминистра МВД Украины, отметил всплеск правонарушений с применением оружия и мародерства. Енин с огорчением сообщил: «Мы сталкиваемся с ростом преступлений, связанных с использованием оружия. В дальнейшем эта проблема будет все более актуальна». Он пояснил, что в последние три месяца начато расследование 8 тысяч уголовных дел по мародерству в отношении украинских военных и обычных граждан. «Люди использовали паузу в боевых действиях, чтобы украсть что-то в соседних домах. Но мы не могли поставить под каждым подъездом по полицейскому», – горевал замминистра. Грабят ювелирные магазины, автосалоны. Угон машин стал «нормой». Что - это не та свобода, за которую вы боролись?

Индии нужен российский уголь

Из-за украинского кризиса Индия инициирует переговоры с Россией, а также с Австралией, Индонезией и Южной Африкой по увеличению импорта угля. Нью-Дели опасается, что истощение запасов угля может привести к еще большему энергетическому кризису осенью. Вот что сообщил портал Mint: «Правительство готово к переговорам с Россией, Австралией, Индонезией и Южной Африкой, чтобы помочь госкомпании Coal India импортировать уголь по сниженной цене в качестве экстренной меры, чтобы избежать нехватки топлива для перегруженных электростанций страны и создать буферные запасы». А вот, кстати, есть хороший уголек, с Донбасса.

Где сидят украинские военнопленные

Более сотни украинских военнопленных, которые сдались в Мариуполе, сейчас сидят в следственных изоляторах. Вот что сказал Юрий Сироватко, министр юстиции Донецкой народной республики: «Они уже не пленные, по ним будет принимать решение суд». Прежде в Донецке сообщали, что в республике сидят 2,3 тысячи пленных, вышедших с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Со всеми работают следователи. И ведь как поют...

Италия готова разминировать порты Одессы и Николаева?

Луиджи Ди Майо, глава МИДа Италии, заявил, что его страна при необходимости готова участвовать в операциях по разминированию украинских портов, чтобы обеспечить выход из них судов с зерном. Вот что заявил синьор Ди Майо: «Мы оказываем давление, чтобы были созданы морские коридоры для транспортировки из украинских портов агропродукции , в особенности - зерна. Для этого нужно разминировать морские районы близ портов, особенно - близ Одессы». По его словам, Италия выразила готовность участвовать в операциях по разминированию: «Мы стремимся к тому, чтобы в проведении и координации операций центральную роль взяла на себя ООН вместе с другими партнерами, такими как Турция». Ох уж эти горячие итальянские парни...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Львова на чемоданах: собираются продавать квартиры и дома, чтобы «не достались полякам»

Поляки давно готовятся предъявить архивные документы на земли, дома и даже лесные угодья (подробности)

Американские пушки бьют по школам Донецка

Таких обстрелов не было даже в первые годы войны на Донбассе (подробности)

Что означают татуировки нацистов с «Азовстали»: Бандера, Гитлер, дьявол

Наколки помогают российским следователям вычислить среди пленных украинских солдат идейных националистов, зверствовавших в Донбассе с 2014 года (подробности)