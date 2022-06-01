Чубайса проверят на коррупцию: Три преступления, в которых могут обвинить «отца русской приватизации»

Сейчас Чубайс находится в Израиле, а ранее был замечен в Турции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новость для многих ожидаемая — правоохранительные органы начали проверку в отношении Чубайса на предмет коррупционной деятельности.

«Различные подразделения силовых структур России в рамках проверки поступившей информации о совершении действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы "Роснано" Чубайса и его окружения опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления", - сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Подробности пока не разглашаются. Но мы попросили председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова объяснить: за что же копают под «отца русской приватизации»? Оказалось, перечислять, что Чубайсу могут предъявить - рука писать устанет...

1. Убытки «Роснано»

- Думаю, в первую очередь будут смотреть «Роснано», - полагает Кабанов. - Там очень много было проектов, которые ушли в никуда. Хотя бы история с отечественными мобильными телефонами. Думаю, это те самые проверки, которые инициировало нынешнее руководство «Роснано», чтобы не принимать на себя всех нарушений, которые могли быть совершены при Чубайсе.

Нынешний руководитель «Роснано» Сергей Куликов еще 24 марта этого года обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой с просьбой провести проверку работы компании за 2010–2020 годы. «Комсомолка» писала об этой истории.

2. Пропавшие миллиарды «Открытия»

- Кроме того, проверяющих может заинтересовать история работы банка «Открытие» до того, как там сменилось руководство - его связи с РАО ЕЭС России и «Роснано», - продолжил Кабанов. - Тогда его так и называли - «банк Чубайса». Деньги, выделенные на государственные проекты, тратились на другие цели. Он и создавался под приватизацию в РАО ЕЭС. Когда многое вскрылось, крайним сделали Минца…

Напомним, Борис Минц - правая рука Анатолия Чубайса с 1992 года. Когда Чубайс проводил приватизацию, Минц занимал крупную должность в Госкомимуществе. Когда Чубайс ушел в администрацию президента, напарник возглавил исполком и финансово-бюджетный комитет партии «Союз правых сил» (СПС). Позже стал совладельцем и председателем совета директоров финансовой группы «Открытие». А в 2018 году сбежал в Лондон. И вскоре стал обвиняемым по уголовному делу о растрате 30 млрд рублей. Минца подозревают в махинациях, которые привели к финансовым проблемам «Открытия».

- Как я вижу ситуацию, когда крайним в истории с хищениями в «Открытии» сделали Минца, то просто еще не пришло время взяться за Чубайса, - говорит Кабанов.

3. Приватизация

- Но на первом месте по объему хищений, это, конечно приватизация, - уверен Кирилл Кабанов. - Помните, Чубайс привел американских советников, которые заявляли тогда, что коррупция - это смазка экономики переходного периода? А спустя годы их осудили в США по обвинению в коррупции в ходе приватизации в России.

Действительно, эта история наделала много шума в Америке. В окружении Чубайса работали сотрудники ЦРУ. И когда они вернулись на родину, пошли под суд за то, что обогащались в ходе приватизации. Офицерам разведки это было запрещено, но они не удержались.

Еще одно возможное направление «дела Чубайса» - розыск его зарубежных счетов, на которых могут лежать деньги, полученные незаконным путем.

Сейчас Чубайс находится в Израиле, а ранее был замечен в Турции.

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