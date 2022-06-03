Американские педиатры пичкают детей препаратами для химической кастрации педофилов

Фото: Shutterstock

В США состоялась премьера документального фильма режиссера Мэтта Уолша «Что такое женщина». Картина наделала не только много шума, но и подтвердила самые худшие опасения: американские педиатры вовсю экспериментируют с коррекцией пола у подростков.

Одна из главных героинь фильма, известный в США врач-педиатр Мишель Форсье утверждает, что «дети предпубертатного периода готовы к гормональной терапии, когда бы они о ней не попросили», а если ребенок заигрался и ошибся в своем выборе, то «приостановить гормональную терапию можно в любой момент». Также выяснилось, что для такой терапии вовсю используются препараты, прописываемые для химической кастрации педофилов.

Уолш говорил со многими врачами и трансгендерными активистами. Особенно яростно защищала права детей на гендерное самоопределение д-р Форсье, разглагольствующая по принципу: «Откладывающая яйца курица имеет назначенный пол, и у нее нет гендерной идентичности, и женский пол курицы – всего лишь предположение».

Форсье призналась, что неоднократно назначала своим маленьким пациентам Lupron – блокатор полового созревания, использующийся для химической кастрации преступников-педофилов.

Она прекратила интервью, назвав режиссера злобным и вредным, сообщает DailyMail.

В фильме также представлены откровения подростков, настоявших под влиянием друзей и преподавателей в школе на гормональной терапии и превращении их в существ другого пола. Многие из них признались, что совершили необратимую ошибку и испытывают сейчас серьезные проблемы с психикой и здоровьем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США на ипподроме произошел гендерный скандал

Кобыла-победительница оказалась не совсем кобылой (подробности)