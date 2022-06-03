Московские школьники вернулись из Большой Арктической экспедиции

Фото: Даниил Овчинников, пресс-служба департамент образования и науки города Москвы

Сегодня, 3 июня, во «Внуково» с особой торжественностью встречали утренний рейс из Красноярска. На нем прибыли участники Большой Арктической экспедиции. Часть из них провели неделю на метеостанции, расположенной в самой северной точке Евразии – на мысе Челюскина. Там они изучали животный мир Арктики, ее экологию и климат. В это время вторая часть команды повторила путь легендарного Семена Ивановича Челюскина, который первым побывал в этих местах. Они преодолели 100 км на лыжах среди льдов и белых медведей, прошли через метель и торосы, но добрались до места встречи с первой группой.

Фото: Даниил Овчинников, пресс-служба департамент образования и науки города Москвы

Воссоединение произошло возле полярной станции, и, как ранее передавал спецкор «Комсомолки» Евгений Сазонов, научная половина команды подготовила горячий прием, несмотря на морозную и ветреную погоду (подробнее об этом здесь).

Фото: Даниил Овчинников, пресс-служба департамент образования и науки города Москвы

В состав обеих групп входили обычные московские школьники. Они написали Арктический диктант, эссе, прошли тесты, учебные сборы в Карелии и Подмосковье, и в итоге 14 смелых отправились покорять Арктику под руководством всемирно известного полярника Матвея Шпаро.

- Эта группа не была самой умной, потому что на Северный полюс со мной ходили победители олимпиад. Ее нельзя назвать самой сильной, потому что я водил молодых спортсменов из общества Динамо. Но эта группа была самая лучшая из всех, кого мне приходилось вести, - заявил Матвей Шпаро. - Потому что в ней были удивительные дети – очень правильные и интересные.

Фото: предоставлено "Лабораторией путешествий"

Путешественников в аэропорту встречали родители, друзья, учителя и директора школ и колледжей, в которых они учатся, а также представители департамента образования и науки Москвы. А еще духовой оркестр и белые медведи. Не настоящие, конечно. Реальные медведи остались в Арктике. О встрече с ними репортаж читайте здесь.