Тромбозы, инфекции костей, невропатия: названы болезни, опасные для высокорослых людей

Рост сам по себе может быть фактором риска 127 недугов Фото: Shutterstock

Тема сама по себе не новая: ученые давно установили взаимосвязь между ростом человека и его здоровьем. Известно, к примеру, что у низкорослых выше риск сердечно-сосудистых заболеваний, старческого слабоумия, потери слуха, а высокие люди больше подвержены онкологии. Вот только пока не было четкого понимания, все дело в самом росте или же виноваты факторы, которые на наш рост влияют: питание, уровень медицины, социально-экономический статус человека.

Авторы свежего исследования, которое опубликовал на днях американский научный журнал «PLOS Biology», считают: рост сам по себе может быть фактором риска 127 недугов.

Ученые проанализировали данные программы VA Million Veteran Program о генетике и здоровье более 250 000 взрослых. У людей ростом 5 футов 9 дюймов (около 175 см - средний рост мужчин в России) выявили, помимо уже известных рисков, повышенный риск фибрилляции предсердий (мерцательная аритмия), варикозного расширения вен, тромбозов, периферической невропатии (поражение нервов, которое вызывает мышечную слабость и боль в конечностях), кожных инфекций и инфекций костей, хронических язв на ногах.

Уязвимость ног и стоп ученые объясняют повышенной нагрузкой на них, ведь высокие люди крупнее и тяжелее низкорослых. Да и сердцу с сосудами приходится активнее работать, чтобы разгонять кровь по телу. Зато у высоких более длинные коронарные артерии, снабжающие сердце кровью, и они медленнее закупориваются жировыми бляшками. Что касается онкологии, то есть теория, по которой у высоких людей в крови выше концентрация белка – инсулиноподобного фактора роста (IGF), который синтезируется в ответ на гормоны роста и связан с развитием рака. Еще одно простое объяснение - чем выше человек, тем крупнее органы, тем больше клеток в организме, а значит и больше шансов, что некоторые из них начнут мутировать.

Зависит ли продолжительность жизни от роста? Тоже предмет исследований. Самые высокие люди планеты, как известно, долгожителями не были - мало кто из них перешагнул 50-летний рубеж. Тем не менее, высоким людям не стоит паниковать из-за роста, ведь, уверяют ученые, гораздо важнее для хорошего самочувствия не сантиметры, а самые обычные принципы здорового образа жизни: физическая активность, отказ от вредных привычек, правильное питание с разумным ограничением калорий. И уж в плане зависимостей или ожирения рост точно не фактор риска.

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