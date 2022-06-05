Военная спецоперация на Украине 5 июня 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 июня 2022 года.

Украинские подразделения несут критические потери в боях за Северодонецк, сообщил начальник Наццентра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, в некоторых подразделениях украинских вооруженных сил и националистических формирований потери составили до 90% личного состава.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские вооруженные силы уничтожили десятки вооружений, переданных Украине Соединенными Штатами. Глава государства отметил, что "наши системы ПВО щелкают их как орехи".

ВСУ выпустили 40 снарядов из "Градов" по Донецку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. В результате был обстрелян Ворошиловский район Донецка, повреждены школа и крытый рынок.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23:58 Глава Чечни Кадыров снова подтвердил контроль войск России над жилой зоной Северодонецка

23:54 Глава РСМД Кортунов заявил, что Байден не убедит Латинскую Америку выступить против России

23:40 Страны вокруг Сербии закрыли небо для самолета Лаврова, сообщила Захарова.

"Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи"

23:04 Вучич 6 июня обратится к нации в связи с отменой визита Лаврова в Сербию

21:35 Украинские СМИ сообщили о поездке Зеленского в Запорожье

21:09 Жители Донецка остались без эфирного вещания из-за обстрелов украинскими военными

20:55 Французский евродепутат Мариани обвинил Зеленского в создании очага напряженности в Европе

20:12 Бондарев: успехи ВС России в ходе спецоперации становятся все более очевидными для Запада

19:30 Кадыров сообщил об уничтожении чеченскими бойцами группы военных ВСУ в районе Камышевахи

19:05 Украинские войска выпустили по Ясиноватой 45 ракет из "Градов", заявили в представительстве ДНР в СЦКК

18:03 В Киевском районе Донецка ранены две мирных жительницы, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

17:16 Украинские военные совершили обстрел Привокзальной площади в Киевском районе, заявил мэр Донецка.

16:38 Ни одно подразделение Управления службы исполнения наказаний (УСИН) в Херсонской области не согласилось принять российских военнопленных, которых украинские силовики пытались определить в колонии без законных оснований.

14:44 МИД Украины отреагировал на слова спикера парламента Венгрии Ласло Кёвера, заявившего о психических проблемах у президента Владимира Зеленского, и предложил председателю законодательного органа предъявить справку о психическом здоровье.

13:21 Один человек погиб и трое ранены в результате обстрела Горловки со стороны ВС Украины, сообщил мэр.

12:46 Украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске — штаб обороны ДНР.

12:04 ВКС РФ высокоточными ракетами поразили пункты управления 81-Й и 95-Й десантно-штурмовых бригад ВСУ;

12:03 Российская авиация в ходе воздушного боя в районе Славянска сбила украинский МиГ-29, сообщили в Минобороны России.

12:01 На окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенная в корпусах вагоно-ремонтного предприятия — Минобороны России.

11:45 Греческий новостной портал pronews.gr со ссылкой на собственную информацию пишет, что правительство Греции передало или собирается передать Киеву "невероятное количество" оружия и боеприпасов.

11:20 Если Киев получит ракеты дальнего действия, Россия будет делать выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся, заявил Путин

11:09 Поставка американских РСЗО Украине по сути ничего не меняет: у Киева и раньше были ракеты такой дальности, и они просто восполняют потери, сказал Путин.

10:04 В результате обстрела ВС Украины уничтожена шахта им. Челюскинцев в ДНР

09:06 Пять мирных жителей погибли и более 20 пострадали за последние 24 часа при обстреле территории ДНР со стороны ВСУ, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

08:40 Правительство Испании готово поставить Украине тяжелое вооружение, включая танки и зенитные ракеты, сообщила газета El Pais.

07:31 Стратег Минобороны Австрии заявил, что Запад опоздал с поставками вооружения Киеву