Михаил Шац покинул Россию и обосновался в Израиле

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Татьяна Лазарева в последнее время не сзодит с первых полос скандальной хроники. То телеведущая расскажет о разводе с мужем Михаилом Шацем, то вдруг начнет поливать помоями россиян. На днях знаменитость дала откровенное интервью, в котором рассказала о личном.

Татьяна Лазарева сообщила, что не развелась с мужем Михаилом Шацем. Однако, по ее словам, они давно не живут вместе.

"Миша уехал из Москвы, полетел в Израиль искать какое-то приложение своей стендаперской деятельности, видимо. Ему же нужно развивать себя и дальше что-то делать, зарабатывать. Статус у нас прежний - мы женаты, мы не развелись... Наверное, когда-нибудь мы разведемся. Получилось так, что каждый теперь живет своей отдельной жизнью", - поделилась 55-летняя артистка.

По ее словам, у нее с Шацем был общий телевизионный проект. "Он очень крепко держал нас. Потом его не стало и каждый стал что-то делать свое. Мы настолько разные. Мишу это тяготит. Мы всегда были вместе и делали одно дело, а когда его не стало - просто были в растерянности. Основная растерянность была - а что нас еще держит?" - призналась она в эфире шоу "А поговорить?"

При этом буквально год назад Татьяна сообщала о разводе. По ее словам, немаловажную роль сыграла и ее неизлечимая болезнь, с которой звезда борется более семи лет. Она страдает язвенным колитом, периодически сталкиваясь с обострениями и ремиссией. Из-за недуга Татьяна подсела на антидепрессанты.

"У меня всегда было скачкообразное настроение. Сейчас я стала поспокойнее после работы над собой. Раньше, как только я начинала пить эти лекарства, все было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить эта терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем", - сообщала Лазарева.

Артистка сразу после развода находилась на грани нервного срыва. "С возрастом вызовов становится все больше, испытаний становится все больше. Нужно помнить, что ты первый для самого себя. Что никто о тебе не побеспокоится, кроме тебя самого. Главное, не превращаться в тряпку. Я тогда была истощена морально, довела сама себя", - делилась она сокровенным.

Сам Михаил отмечал, что они с супругой приняли решение жить отдельно, потому что просто настал такой период. В частности, артист отмечал, что пока Татьяна занимается младшей девочкой, он помогает взрослым детям в Москве.