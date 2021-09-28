Неизлечимо больная Татьяна Лазарева развелась с Михаилом Шацем

Татьяна Лазарева и Михаил Шац около 20 лет прожили в браке Фото: Мила СТРИЖ

Три года назад Татьяна Лазарева сообщила о фактическом расставании с мужем Михаилом Шацем. Супруги живут порознь: она - в Испании с младшей дочерью, он - в Москве. Отношения на расстоянии только подогревали слухи о серьезных проблемах в семье. На днях артистка объявила о разводе с мужем.

Татьяна Лазарева и Михаил Шац около 20 лет прожили в браке. Они не комментировали курсирующие сплетни о том, что причиной их развода расставания стала якобы неверность артиста. Сам Шац рассказывал, что они с супругой приняли решение жить отдельно, потому что просто настал такой период. В частности, артист отмечал, что пока Татьяна занимается младшей девочкой, он помогает взрослым детям в Москве. Но внезапно телеведущая призналась, что они развелись.

Татьяна заявила, что оформила развод, причем не стала скрывать, что расставание произошло по ее вине. Немаловажную роль сыграла и ее неизлечимая болезнь, с которой звезда борется более семи лет. Она страдает язвенным колитом, периодически сталкиваясь с обострениями и ремиссией. Из-за недуга Татьяна подсела на антидепрессанты.

"У меня всегда было скачкообразное настроение. Сейчас я стала поспокойнее после работы над собой. Раньше, как только я начинала пить эти лекарства, все было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить эта терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем", - сообщила Лазарева в новом выпуске своего шоу.

Лазарева и Шац сумели сохранить отношения ради общих детей. Михаил как-то обмолвился: "Вся семейная жизнь - это сборище компромиссов, и этот предел наукой еще не изучен. Наши отношения с Татьяной - как раз пример такого компромисса. 20 лет брака очень изменили нас обоих".

Сама артистка сразу после развода находилась на грани нервного срыва. "С возрастом вызовов становится все больше, испытаний становится все больше. Нужно помнить, что ты первый для самого себя. Что никто о тебе не побеспокоится, кроме тебя самого. Главное, не превращаться в тряпку. Я тогда была истощена морально, довела сама себя", - поделилась она сокровенным.