Создано приложение, которое ставит диагнозы по фотографиям "стула"

В моду все больше входят мобильные приложения, которые помогают поддерживать здоровый образ жизни и следить за своей психической и физической формой. Фото: Shutterstock

В моду все больше входят мобильные приложения, которые помогают поддерживать здоровый образ жизни и следить за своей психической и физической формой. Одно из таких приложений Dieta Mobile прославилось тем, что, помимо помощи в подсчете калорий и физической активности, дневника сна и настроения, предлагает своим пользователям функцию, когда по фотографии отходов жизнедеятельности можно будет понять, что со здоровьем что-то не так и стоит обратиться к врачу.

Как говорят разработчики, искусственный интеллект приложения сверяет полученные от пользователей данные с Бристольской таблицей стула, той самой, которую используют и врачи для диагностики состояния кишечника и других проблем со здоровьем.

Медицинские консультанты проекта заверяют, что новая функция уже оказалась востребованной, поскольку заболевания желудочно-кишечного тракта очень распространены, например, синдромом раздраженного кишечника (СРК) страдает до 1 миллиарда человек во всем мире.

Наиболее широко искусственный интеллект сейчас применяется в медицине для анализа снимков и цифровой диагностики с использованием компьютерного зрения, что стало возможным с появлением камер и экранов с высоким разрешением и созданием цифровой базы данных. Также искусственный интеллект может помочь врачу при анализе данных рентгенологии, КТ, МРТ, маммографии, а сама отрасль высокотехнологичной медицины – одна из самых быстрорастущих по инвестициям во всем мире.

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