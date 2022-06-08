Отчего да почему дешевеет все в Крыму? Раскрываем туристические тайны полуострова

- Всего за пару тысяч рублей вы можете во-о-от такую квартиру снять! Фото: Елена КРИВЯКИНА

В первой части материала она рассказала о проблемах с железнодорожными билетами, настроениях и мерах безопасности на полуострове. Вторая часть - о ценах в Крыму.

В прошлом году Крым поставил рекорд всех времен по числу туристов - полуостров посетили 9,5 млн человек. Цены взлетели до небес. Но сейчас все ровно наоборот: аэропорт Симферополя закрыт, поездов недостаточно, и пляжи - невиданное дело - в июне стоят практически пустые. А раз предложение туристических услуг сильно превышает спрос, то и местный бизнес вынужден умерить аппетиты.

ТАКСИСТЫ:

Раньше привередничали, теперь заказов нет

Снижение турпотока перевоспитывает крымчан. Если в прошлом году отдыхающих приехало столько, что с ними можно было не церемониться, то в этом году каждый турист на счету и его нужно постараться отхватить. Цены на такси упали минимум на 20%.

- В прошлом году такси экономкласса из аэропорта Симферополя в Алушту стоило 2 - 2,5 тысячи рублей, машин не хватало. А в этом году - 1600 - 1800 рублей, и это притом что запчасти и замена масла подорожали вдвое, - рассказывает мне таксист Максим.

- Раньше как было: падает нам через поисковик заказ. Предлагают, допустим, за тысячу рублей кого-то куда-то отвезти. А мы отвечаем: «Меньше, чем за 1300, не поедем!» Мы диктовали свои условия, повышая так цены. Теперь это невозможно. Откажешься, другой водитель тут же возьмет заказ, - поясняет мне таксист Виталий.

Действительно, в прошлом году я около часа проторчала в центре Ялты, пытаясь найти такси. В этом году машина ко мне приехала через три минуты. Причем вызывала я эконом, а приехал автомобиль категории комфорт-плюс.

- Я два часа на лавке в центре города сидел, ни одного заказа! Просто беда. Вроде народ есть, но все совсем не так, как раньше, когда нам каждую минуту заказы падали, а мы выбирали «туда поеду, сюда - не поеду», - делится со мной водитель Роман.

Машину он ведет аккуратно, не несется по трассе, как это часто делают крымские таксисты, - не зря же два часа одного клиента ждал.

- Я специально «Тойоту Камри» купил, чтобы работать в категории «комфорт плюс». В прошлом году мне было достаточно сделать всего 4 поездки за день: в аэропорт Симферополя и обратно в Ялту, а потом еще разок такой же маршрут. Зарабатывал в день по 20 тысяч рублей, а сейчас с трудом 5 - 7 тысяч набегает. На ж/д вокзал съездишь максимум раз в три дня. Очень все тухло, - жалуется Роман.

Hевиданное дело - в июне крымские пляжи практически пусты. Фото: Елена КРИВЯКИНА

На дороге встречаем гаишников. Нарядные, в белой форме.

- Не лютуют? - спрашиваю.

- Летом у нас они в основном все командировочные, своих не хватает. Приезжие не лютуют.

- И что, на лапу не берут?

- Да кто ж у нас не берет?! Даже министры берут, вон, например, Улюкаев (экс-министр экономического развития отсидел 5,5 года за взятку. - Ред.), - смеется Роман.

Крымчане уверены: полноценного туристического сезона в этом году на полуострове не будет.

- Сейчас век технологий, скоростей. Люди привыкли: 2,5 часа полета, и ты в Крыму. Утром выехал - вечером уже на побережье в ресторане сидишь. Когда за свой счет приезжают отдыхать, а не предприятие их отправляет, то для них каждый день дорог. Многие к нам приезжали просто на выходные. А сейчас билеты на поезд не найти. Кто захочет лететь до Сочи, а оттуда искать какого-то таксиста, чтобы добраться до Крыма? К тому же это и обойдется тысяч в 30, не каждый такую сумму потянет, - замечает Роман, а потом подытоживает, - в общем, зимой будем лапу сосать. Все южные города живут за счет вас, отдыхающих. Вы зарабатываете зимой деньги, а мы зимой спим и ждем вас летом, чтобы у вас эти деньги отобрать. А сейчас и отбирать не у кого.

- Сделайте хотя бы адекватные цены на ж/д билеты, чтобы купе в один конец стоило не по 10 тысяч, как сейчас, а хотя бы по 5! А то ведь сейчас семья с ребенком только на дорогу в Крым из Москвы должна 50 тысяч отдать. И еще три дня на эту дорогу потратить. Плюс людям надо жилье снять, за рестораны заплатить. Выгоднее в Турцию слетать, - замечает мой крымский приятель Андрей.

ЖИЛЬЕ:

В интернете дороже, чем у посредников

Цены на проживание в Крыму тоже упали на 20 - 40 процентов. Это касается как частного сектора, так и отелей. Снизить их, чтобы привлечь туристов, пришлось даже таким раскрученным и популярным отелям, как «Ялта Интурист» и «Море» (отель бизнесмена Александра Лебедева в Алуште). Так, в мае «Море» предложил клиентам скидки на номера в 20%. Но народ не приехал. В итоге в июне скидки достигли небывалых 40%. Цена двухместного номера опустилась до 6,6 тысячи за ночь с завтраком и бесплатным посещением спа-центра. При этом отель все равно полупустой.

Незаполненными остаются и гостевые дома, и частные квартиры. Треть крымских отелей уже сообщили, что этим летом вообще не откроются: невыгодно содержать персонал.

Цены на проживание в Крыму упали на 20 - 40 процентов. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Я изучила цены на проживание в Алуште и Ялте - это два самых дорогих курорта на Южном берегу Крыма.

- В Алуште есть квартиры и гостевые дома от 1500 рублей за ночь - простенькие, но в них двое взрослых с ребенком спокойно разместятся. Жилье получше - номер в коттедже у моря, с нормальной мебелью, кондиционером и своей кухней обойдется в 2 - 2,5 тысячи рублей за ночь. За эту же цену есть жилье с бассейнами в гостевых домах, с тренажерным залом, с хорошей территорией. В номере - двуспальная кровать и раскладное кресло для ребенка, могут еще и раскладушку поставить. Двухкомнатный номер в гостинице можно за 5 - 6 тысяч за ночь снять, - рассказывает посредник Иван на автовокзале Алушты и протягивает свою визитку. - Если поток людей пойдет, цены подскочат. Если народу не прибавится, то останутся такими же или даже еще снизятся. Звоните заранее, и мы подберем вам вариант!

- А сайта у вас нет? - уточняю я.

- На сайтах за гостевой дом просят 3,5 тысячи за ночь, а я с хозяином могу договориться за 3 тысячи вам сдать. Ну вы поняли...

- А теперь счастливо улыбнитесь, как будто вы на «все включено»! Фото: Евгения ГУСЕВА

- Вы что, такой всемогущий? - слегка подкалываю Ивана.

- Это не я всемогущий, это у нас система такая, в Крыму все по-своему. У нас по интернету дороже снимать. Если у хозяина пустуют номера, я ему говорю - возьми людей подешевле, у тебя все равно номер простаивает. И он соглашается. Вся Россия бронирует жилье по интернету и выходит дешевле, а у нас - дороже. К тому же по интернету тебе пообещают одно, а приедешь - на деле совсем другое. Скажут: «Ой, извините, занято», и фиг знает, куда тебя засунут. Такое в Крыму часто встречается. Люди меня просят заранее прислать им фотографии, а я всегда говорю: давайте мы с вами на место приедем, вы своими глазами все увидите. На фото может быть номер красивый, а из окна смотришь в какую-то стену или на мусорку. Или ты на картинке видишь - вот оно, море. А то, что там во-о-от такая гора, не видно. Люди говорят: елки-палки, за 10 минут мы спустимся вниз, а назад мы сколько подниматься будем? Поэтому лучше приехать, посмотреть 3 - 4 варианта и выбрать подходящий.

По словам Ивана, в прошлом году цены на жилье в Алуште доходили до 3 тысяч за ночь за бабушкин вариант.

- Я говорю такой бабушке: слышишь, какие 3 тысячи?! А она: сосед-то мой по три сдает! Я объясняю: у соседа плазма стоит и евроремонт, а у тебя советский телевизор и ковры с оленями на стенах. Но отдыхающие все равно соглашались платить. Когда наплыв людей, всем уже все по барабану. Туристам лишь бы где-то остановиться. И с них дерут как могут. Цены от фонаря начинают лупасить, - поясняет мне Иван.

Дешевое жилье можно найти и в Ялте. На городских столбах развешаны объявления: жилье от 1,5 рубля за ночь. Для Ялты это очень низкий ценник.

- За эти деньги можно снять однокомнатную квартиру с двуспальной кроватью и диваном, - поясняет мне посредник Олег, с которым мы познакомились в центре Ялты. Он стоит с табличкой «Жилье». Рядом с ним еще двое с такими же табличками. К ним никто не подходит.

- Симпатичная двушка в жилом доме сейчас стоит 2,5 тысячи за ночь. В центре, 5 - 7 минут до моря. В квартире будет кондиционер, две двуспальные кровати, стиральная машина, вайфай. За те же деньги есть вариант с мангалом и двором. Будет свой отдельный вход, палисадничек, кухня с раскладным диваном, две комнаты. Это цены на июнь. На июль сразу на два умножьте, - замечает Олег.

ЭКСКУРСИИ:

Холодное лето 22-го

Цены на экскурсии в этом году остались на прошлогоднем уровне. В Алуште большинство туристических будочек вообще закрыты. Кое-где вдоль дорог стоят ребята на джипах, предлагающие отправиться в горы. Цены на 4 - 5-часовую экскурсию начинаются от 1300 рублей (для детей - от 1000 рублей).

- Я это называю «холодное лето 22-го, - мрачно замечает гид Антон на набережной Алушты. - Один джип в день с трудом набирается на экскурсию. Ждем, когда народ подтянется. Море пока прогрелось только до 18 градусов.

Сейчас пляжи в Крыму почти пустые, туристов мало. Поэтому и цены падают. Фото: Евгения ГУСЕВА

Где привычная крымская обдираловка сохраняется, так это в продуктовых магазинах на набережной. У меня глаза на лоб полезли, когда я увидела в Алуште гречку по 180 рублей за 800 граммов, литр подсолнечного масла - по 195 рублей, литровые бутылки молока и кефира по 140 рублей, килограмм сахара по 115 рублей. Если уйти подальше от моря, то цены на продукты будут вдвое ниже.

Справка "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Пробуйте клубнику! Чистая, как моя совесть! 200 рублей кило, - зазывает меня продавец на набережной. Накрутил цену, конечно. На рынке у автовокзала Алушты такая клубника стоит 120 рублей.

Прилавок с вкусной клубникой. Фото: Елена КРИВЯКИНА

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Не зря же мы всю зиму работали!

- Жить в Крыму - это счастье. Лучшего места, чем Южный берег Крыма, нет. Тут люди не так портятся, меньше стареют, - замечает мой крымский знакомый Виталий, а потом философски добавляет: - И все же Крым - это пока недоРоссия (с ударением на последний слог).

В Крыму действительно многое по-своему. Здесь нет российских сетевых магазинов и «большой тройки» сотовых операторов. Здесь дорогой роуминг, а банки притормаживают платежи.

Расплачиваться банковскими картами везде можно без проблем, а вот купить по интернету билет из Симферополя в Москву я не смогла. Пробовала расплатиться картами трех крупных российских банков - ни один платеж не прошел. В итоге обратный билет мне помогли купить московские друзья. Как мне потом объяснили, чтобы платеж прошел, мне нужно было отключить в мобильном телефоне геолокацию. То есть, отдыхая в Крыму, еще нужно научиться шифроваться.

Закрытая экскурсионная палатка. Фото: Елена КРИВЯКИНА

И все же Крым стоит того, чтобы там отдыхать. Несмотря на проблемы с дорогой. Несмотря на высокий ценник - даже при нынешних скидках семье из трех человек за две недели отдыха меньше чем в 100 тысяч рублей, не уложиться. Но воздух, природа, колорит, море - перевешивают.

В конце концов, как говорят крымчане, не зря же жители материка всю зиму работали. Пришло время потратиться.