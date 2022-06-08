Иван Ургант и Владимир Познер вышли к россиянам

Владимир Познер и Иван Ургант. Фото: Евгения ГУСЕВА

Иван Ургант и Владимир Познер впервые за несколько месяцев появились на публике. Знаменитости веселились и шутили.

Владимир Познер и Иван Ургант несмотря на разницу в поколениях являются добрыми друзьями. Недавно телеведущие вместе провели вечер в Центральном доме литераторов. Перед публикой они держались уверенно и бодро.

Никаких острых тем знаменитости не поднимали и не упоминали. Зато Ургант оценил красные носки Познера.

"Расскажите, как ваши деньки? Я начну с первого вопроса. И спасибо огромное, что Владимир Владимирович... Обратите внимание, красные детали!" - отметил 44-летний шоумен, указывая на яркий элемент одежды. Сам Иван, к слову, был без носков. Нарядился в узкие укороченные штанишки.

Ургант и Познер провели вечер в Центральном доме литераторов.

Стоит отметить, что пока авторские программы Ивана и Владимира Владимировича убрали из эфира, так как сейчас сделан упор на другой контент. Сроки, когда сетка вещания главного телеканала вернется к прежнему виду, пока не объявлялись. Но, насколько известно, съемки новых выпусков нескольких проектов уже возобновились.

Отметим, Ургант и Познер не раз вели развлекательные шоу вместе. Владимир Владимирович и Иван любят путешествовать - вместе они изучали Америку, Францию, Италию и другие страны Европы. Здесь, по мнению звездного дуэта ведущих, свой особый мир, достойный пристального телевизионного взгляда. А еще они снимали фильм о российских городах. Проплыли по Волге и заехали в разные города Поволжья. За последние 14 лет были отсняты фильмы в 11 странах по всему миру.