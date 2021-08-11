Андрей Кончаловский довел россиян до истерики откровениями о сытой жизни

Режиссер Андрей Кончаловский Фото: Борис КУДРЯВОВ

Андрей Кончаловский часто делится с поклонниками философскими размышлениями и откровениями о своей знаменитой семье. Папа режиссера - писатель Сергей Михалков, а мама - поэтесса Наталья Кончаловская. Прадед по материнской линии - художник Василий Суриков, дед - живописец Петр Кончаловский. На днях Андрей Сергеевич поведал о быте именитых родственников.

"Снимая и «Сибириаду», и «Дворянское гнездо», и «Дядю Ваню», я наполнял эти фильмы запахом моих дедушки и бабушки. Они рано завтракали, пили кофе. К кофе были сдобные булки, сливочное масло и рокфор, хороший рокфор, еще тех, сталинских времен", - начал свое откровение Андрей Кончаловский.

По его словам, он всегда восхищался отношениями Петра Петровича Кончаловского и Ольги Васильевны Суриковой. "Петр Петрович был человеком мягким, а Ольга Васильевна, напротив, очень жестким. У нее был сибирский характер. Взрывчатый, как у француженки, и в то же время крепкий, как у дочки Сурикова. Имея такой характер, она идеально подходила Петру Петровичу - и у них просто не могло быть конфликтов", - написал знаменитый режиссер в блоге.

Андрей Сергеевич особо подчеркнул, что дед "абсолютно верил" супруге. "Она всегда была его первым критиком в последней инстанции. Ни одна картина не выходила из его мастерской, пока бабушка не скажет про нее, что это хорошо или замечательно. Если же у него что-то не получалось, она ему говорила: «Да, Петечка, режь!». И он резал холсты. Ольга Васильевна была женой художника, а это профессия. Жена художника - это человек, который всегда говорит ему три вещи: что он гений, что он гений и что он гений!", - резюмировал мэтр.

Трогательный пост брата Никиты Михалкова, меж тем, вызвал совершенно неожиданную реакцию россиян. Публике было совершенно не интересно узнать о гениальном живописце и его музе, об их любви и трогательном служении друг другу. Куда больше народ волновал сытый быт звездной семьи.

Многие пользователи соцсетей буквально впали в истерику. Они раскритиковали режиссера за подчеркнутое социальное неравенство между его семьей и семьями простого люда.

"Кто рокфор, а кто отвар из крапивы. Страна разных возможностей", "Буржуи. Булки они с сыром ели и кофе запивали", "Оладьи, кофий и фарфор припоминает сын поэта. И сыр, конечно же, рокфор - спасибо Сталину за это", Рокфор сталинских времен - пустая лебеда для большинства народа. Или лагерная баланда", "Чем заслужили в такое страшное время эти блага?", "Да уж, звучит кощунственно", - гневаются правдорубы.

Им вторят оппоненты. "Справедливости ради стоит вспомнить, что сыр рокфор был вторым с конца по дешевизне. Самой дешевой была брынза, а вот уже за ней шел рокфор ценою рубль семьдесят за килограмм", "Спасибо, очень интересно. И да, конечно , супружество это труд. А удачные отношения - труд и везение", "Он вырос в семье известных художников. Это гордость России и он их имя не опозорил. Он талантлив и его воспоминания хорошие о времени, о людях. Ну почему нужно все время искать плохое и придираться", - негодуют другие.

Меж тем сыровар, владелец фермерского хозяйства Олег Сирота рассказал, что рокфор, упомянутый Кончаловским, в те годы изготовлялся в небольших количествах и был доступен лишь представителям правящей элиты. "Рокфор делался в Алтайском крае маленьким сырзаводом и в Ярославской области, и был по спецраспределению конкретно в СССР. Если все остальные можно было купить в магазине, то этот делался достаточно ограничено и все-таки для номенклатуры. Из песни слов не выкинешь, действительно семья Кончаловского была частью творческой интеллигенции, творческой номенклатуры. Они были на спецобеспечении. Стоит только порадоваться, что люди в то время тоже могли порадоваться хорошему сыру", - цитирует фермера Газета Ru.

По его словам, рокфор в Советском Союзе по качеству уступал французскому сыру, так как тогда основной задачей было "прокормить голодающую страну", а не изготавливать элитные сыры.