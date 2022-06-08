Алла Пугачева не сдержалась из-за опозоренного Максима Галкина

Алла Пугачева. Фото: Евгения ГУСЕВА

Алла Пугачева после отъезда в Израиль почти не ведет блог и крайне редко выходит на связь с поклонниками. Алла Борисовна полностью сосредоточена на доме и детях Лизе и Гарри. А вот ее молодой муж Максим Галкин гастролирует по Земле Обетованной, давая концерты. Правда, в России не всем нравятся выступления шоумена. За это ему достается на орехи. До недавнего времени Примадонна в ситуацию не вмешивалась. Но в этот раз не сдержалась.

Максим Галкин активно зарабатывает в Израиле. Его гастрольный тур проходит с аншлагами. "Я всегда пародировал политиков, высмеивал лживых жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников", - говорит 45-летний шоумен.

Алла Пугачева тем временем занимается домом и детьми Лизой и Гарри, а в свободное от семейных хлопот время иной раз ведет блог. 73-летняя певица раньше старалась дистанцироваться от того, что говорит ее муж, и никак не комментировала скандальные заявления о нем.

Но в этот раз она опубликовала покаянное видео Галкина о том, как он "любит Россию и свой народ". Мол, он не делал ничего плохого, за что его гнобят и позорят на Родине. Пугачева не стала растекаться мыслью по древу и кратко написала: "Имеющий уши, да услышит".