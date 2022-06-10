Военная спецоперация на Украине 10 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 июня 2022 года.

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор трем иностранным наемникам, воевавшим на стороне украинских националистических формирований. Следствие установило, что они за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Все трое приговорены к высшей мере наказания – смертной казни.

Сложивший полномочия бывший глава теробороны Херсона Валентин Бондаренко в разговоре с журналистами обратился к сослуживцам с призывом сдаться и назвал сопротивление бессмысленным.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил размещение резервного центра обработки данных налоговой службы Украины в Польше, тем самым дав Варшаве доступ к информации о состоянии финансов незалежной и ее граждан, сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.

Власти Украины должны отказаться от милитаристской риторики, чтобы решить вопрос с вызовом зерна из портов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22:27 Российские паспорта в Запорожской области начнут выдавать с 11 июня.

21:54 Минобороны РФ: ВСУ оборудовали позиции ПВО в густонаселенном районе Одессы, «вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы». В случае удара ВКС России по данному объекту украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине ВС РФ.

21:35 В Севастополе сработали системы ПВО. Пуск производился в тренировочном формате, город под надёжной защитой, заявил губернатор Михаил Развожаев.

20:15 Высокий уровень террористической опасности в регионах на севере Крыма и Керчи продлён до 25 июня — глава региона Аксёнов.

18:30 Состоялся 11-й обмен пленными, сообщает глава Николаевской обладминистрации Ким.

17:39 Елисейский дворец опроверг сообщения о визите Макрона в Киев на следующей неделе: "Дата не определена". Там также сообщили, что после поездки в Румынию на будущей неделе президент отправится в Молдавию.

16:36 Лукашенко заявил, что Россия предложила семь направлений вывоза украинского зерна.

16:10 Глава Минобороны Великобритании совершил визит в Киев, где встретился с Зеленским и министром обороны Украины Резниковым, сообщили в ведомстве.

15:16 Первый эшелон с зерном отправлен в Россию из освобожденной части ЛНР

14:56 Приговоренные к смертной казни в ДНР британцы в соответствии с международным гуманитарным правом не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

14:26 США предоставят Украине 7,5 млрд долларов помощи для финансирования расходов бюджета, сообщила американский посол в Киеве Бриджит Бринк.

14:12 Кадыров сообщил о доставке около 5 тонн медикаментов в ЛНР.

13:30 Киев не будет просить об отмене западных санкций против бизнесменов РФ.

12:26 Макрон может на следующей неделе посетить Киев, пишет Figaro. В Елисейском дворце не подтвердили и не опровергли.

11:55 Группировка сил ДНР и ВС РФ продвигается в направлении Славянска, сообщили в Штабе территориальной обороны республики.

11:18 Минобороны России: ракетным ударом по военному аэродрому Днепр уничтожена авиационная техника ВВС Украины, а в районе Харькова уничтожены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники украинской армии.

10:51 Украинский политолог Михаил Погребинский задержан СБУ по обвинению в госизмене

10:34 При нынешних темпах спецоперации военная инфраструктура Украины скоро будет разрушена окончательно, считает глава сенатского комитета по обороне Бондарев

09:10 Оборона города Очакова Николаевской области, стоящего на выходе из Днепро-Бужского лимана в Черное море, осталась без кораблей, пишет ТАСС

09:01 Франция готова поставить Украине тяжелое вооружение, заявил французский президент Эмманюэль Макрон украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

08:33Блинкен заявил об озабоченности США вынесением в ДНР приговора наемникам