Врачи назвали семь главных ошибок, которые люди совершают при гипертоническом кризе

Людей с артериальной гипертензией нередко настигает гипертонический криз. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гипертонический криз - одна из самых распространенных причин вызова «Скорой». Чаще всего он настигает людей с артериальной гипертензией (так врачи называют гипертонию). При этом, если человек знает свой диагноз и постоянно принимает лекарства для нормализации давления, риск криза заметно снижается.

Однако многие пациенты с гипертонией, особенно младше 60 лет, не заморачиваются регулярным измерением давления. А потому живут себе с недиагностированной болезнью, пока жареный петух в голову не клюнет. То есть не случится тот самый криз или сердечный приступ.

Кардиологи не устают напоминать: начиная с 40-ка лет, нужно регулярно, хотя бы раз в неделю, измерять давление. А тем, у кого есть лишние килограммы и частые стрессы в сочетании с сидячим образом жизни, рекомендуется обзавестись тонометром в 35-летнем возрасте.

На заметку: поводом для обращения к врачу считается давление выше 130/80 мм рт ст. Причем, если повышен только один из показателей - верхнее или нижнее давление, это уже тревожный звонок.

Ну, и немного статистики: в среднем у каждого третьего жителя нашей страны старше 40-45 лет давление выходит за рамки нормы, рассказал в одном из интервью KP.RU директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Филипп Копылов.

СПРАВКА «КП»

Что такое гипертонический криз и чем он опасен

Все начинается со спазма кровеносных сосудов. Причины могут быть разными: сильные переживания, мощные климатические перепады, приступ острой боли (в спине, животе и проч.), обострение хронического сердечно-сосудистого заболевания.

При спазме сосудов повышается частота сокращений сердца. Резко подскакивает давление.

Из-за спазма на фоне высокого давления многие органы оказываются в состоянии гипоксии, то есть нехватки кислорода. Это может привести к тяжелым осложнениям вплоть до отмирания отдельных участков органов.

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Главные ошибки, которые люди совершают в попытке помочь при резком скачке давления, перечислил врач общей практики, кандидат медицинских наук Андрей Беседин в программе «ТелеДоктор» на телеканале «Доктор».

Врач общей практики, кандидат медицинских наук Андрей Беседин Фото: Кадр видео

Чего нельзя делать гипертоническом кризе:

1. Принимать одновременно двойные или тройные дозы лекарств.

Повторную таблетку для снижения давления можно принять не раньше, чем через 30 минут после первой, поясняет врач.

2. Резко снижать артериальное давление в течение короткого промежутка времени, особенно в пожилом возрасте.

- Стремительное снижение давления опасно для сосудов головного мозга, - предупреждает доктор Беседин.

Что это значит на практике: если вам удалось с помощью лекарства снизить давление, скажем, до 140 мм рт ст, остановитесь. Если оно снова не начинает расти, то не нужно в течение ближайших нескольких часов принимать таблетки опять, чтобы «закрепить эффект» и сбить давление еще сильнее.

3. Ходить, совершать любые резкие движения: резко вставать, садиться, ложиться, наклоняться, тужиться.

Под запретом любые физические нагрузки, уточняет эксперт.

4. Поднимать ноги. При гипертоническом кризе это только вредит.

5. Согревать тело горячей водой или алкоголем, «чтобы расширить сосуды».

- При употреблении алкоголя кровяные тельца более интенсивно склеиваются между собой. За счет этого повышается риск тромбоза и еще большего скачка давления, - предупреждает Андрей Беседин.

6. Курить.

- Никотин не снимает стресс и другие эмоциональные состояния, которые могут привести к кризу. При этом никотин сужает стенки сосудов после того, как попадает в кровь. И увеличивает уровень холестерина в крови, - поясняет врач.

7. Терпеть и ждать, когда пройдет криз. Звоните в «Скорую» и проконсультируйтесь о дальнейших действиях.

КСТАТИ

Бесполезные таблетки

В народе бытует миф, что при гипертоническом кризе помогают таблетки папазола, дибазола. Это не так. Принимать их в данном случае совершенно бесполезно, подчеркивает Андрей Беседин.

Также врачи предупреждают:

- нитроглицерин вызывает резкое одномоментное снижение давления. Это может быть опасно, особенно в пожилом возрасте - см. пункт 2.

- валидол никаким образом не влияет на сосуды, не снижает давление. Валериана в составе препарата лишь успокаивающе действует на нервную систему.

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