Последние новости о ситуации вокруг Украины на 12 июня 2022 года: Киев остался без арбузов и черешни, а Зеленский разрешил всех подряд гнать на фронт

Фото: Александр Река/ТАСС

УКРАИНЦЕВ ЛИШИЛИ СЛАДКОГО

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий выступил с заявлением, которое наверняка расстроило многих украинских сладкоежек.

- По бахчевым культурам основные регионы выращивания — Херсонская и Запорожская область. Выращиваются также в Одесской области, но там меньше объемы, - объяснил он причины, по которым Украине не стоит ждать этим летом знаменитые арбузы из Херсона, а также еще более знаменитую мелитопольскую черешню. И херсонские бахчи, и мелитопольские сады теперь на освобожденной территории. А на Украине продают импортную черешню из Италии, которую в этой стране собирают украинские и молдавские гастарбайтеры. И, хотя цены не особенно поднялись из-за этого, вкус у импортной ягоды совсем не тот. Арбузы и черешня из Украины пойдут этим летом в Крым и на континентальную часть России.

ЗЕЛЕНСКИЙ ОТПРАВИЛ ТЕРОБОРОНУ В ОКОПЫ, А ЖЕНЩИН – В ВОЕНКОМАТЫ

Сразу два стратегических решения принял Зеленский накануне Дня России. Он подписал закон об отправке участников территориальной обороны в зону боевых действий, чем сильно погасил их "патриотический порыв". А то до этого все их участие в защите Украины в Киеве или тех же Сумах сводилось к паре часов дежурства на блок-постах и фотографировании красивых барышень. И тут – бац! – и на фронт. Важное пояснение, если боец теробороны раньше мог отказаться от отправки на фронт из своего региона, то теперь за отказ от выполнения приказа его будут судить за дезертирство.

Вторым решением стало отклонение петиции об отмене запрета на выезд мужчинам призывного возраста. Как объяснил Зеленский, запрет может быть снят после окончания военного положения в стране.

Сверх того, Генштаб ВСУ запустил мобилизацию женщин, уже являющихся военнообязанными, а до 31 июня пройдут мероприятия по постановке на воинский учет всех украинок с 18 до 60 лет. Этот шаг с горячим одобрением встретила жена Зеленского, буквально захлопавшая в ладоши и сообщившая, что гордится наличием тысячи женщин-командиров в ВСУ из более чем 37 военнослужащих женского пола на Украине. Агитка зачетная, не спорим. Вот только сама Елена Зеленская высказала свое одобрение мобилизации женщин не из окопа на Украине, а из Брюсселя.

НА ВСЕХ НЕ РАССЧИТАНО

Власти Закарпатской области объявили, что более не намерены предоставлять беженцам из восточных и центральных регионов Украины бесплатное питание, потому что бюджет региона не рассчитан на такие расходы. Что же касается благотворительности, то украинские западенцы показали себя в этом вопросе не просто расчетливыми и рачительными хозяевами, а настоящими скопидомами, которые не прочь нажиться на чужой беде. Глава региона посоветовал беженцам не рассчитывать на чью-то помощь, а устраиваться на работу, чтобы иметь возможность прокормить себя.

Напомним, ранее именно Закарпатская область объявила, что не намерена делиться с другими регионами поступающим к ней из Евросоюза автомобильным топливом. В общем, как в украинской поговорке: "Маю трошки, но тильки для себе".

В ХЕРСОНЕ И МЕЛИТОПОЛЕ ВЫДАЛИ ПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЕ ПАСПОРТА

В субботу 11-го июня накануне Дня России в Херсоне и Мелитополе были выданы первые паспорта граждан России местным жителям. Более 20 человек получили российские паспорта в Мелитополе, еще 25 новых граждан России появились в Херсоне. Среди других херсонцев паспорт получил и глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

ШОЛЬЦ ОБИДЕЛ УКРАИНУ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия признает выполнение Северной Македонией всех необходимых критериев и настаивает на скорейшем переходе к началу переговоров о вступлении этой страны в ЕС.

Какое издевательство над Украиной! Такие рекомендации для Северной Македонии на фоне Незалежной, которую некоторые страны ЕС не хотят видеть даже кандидатом в члены Евросоюза – это не просто камень в огород Зеленского, а настоящий булыжник в лоб самому президенту Украины.

22-ГО ИЮНЯ, РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, явно желая уколоть Россию, объявил, что семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 производства Германии будут поставлены Украине 22-го июня, в день начала Великой Отечественной войны. Радость настоящего бандеровца переполнила его от этого события. Впрочем, есть все основания полагать, что Мельник приврал ради "красного словца", во всяком случае, относительно даты. В Германии не могут не понимать символизма этой даты, и то, какую реакцию в России вызовут поставки дальнобойной артиллерии из Германии именно в этот день.

Кстати, как сообщил Spiegel, Германия заблокировала планы Испании передать Украине старые танки Leopard-2: "По данным источников издания, федеральное правительство Германии предупредило испанцев, что этот шаг будет отступлением от принятого всеми западными союзниками неформального решения не снабжать Киев танками". Если сведения Spiegel верны, то Шольц еще раз обидел Украину. Причем, еще сильнее.

Если же прав окажется Мельник, то возникает вопрос, сколько там места еще осталось для автографов на Рейхстаге в Берлине. Поскольку за 22-м июня рано или поздно всегда приходит 9-е мая.

У КАНАДЫ НЕТ ВООРУЖЕНИЙ, ЗАПРОШЕННЫХ УКРАИНОЙ

Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер пожаловался, что обещанная Канадой помощь Украине является тяжелым бременем для самой Канады. До сих пор Канада отправила на Украину вооружений на 200 млн долларов, из которых порядка 100 миллионов пришлись на тяжелые вооружения. Кроме того, Канада приняла еще и дополнительный пакет помощи на 400 миллионов долларов, но тут выяснилось, что самих таких вооружений у армии Канады нет, и придется их заказывать у фирм-производителей. При этом, в бюджете Канады излишков денег тоже не наблюдается.

Но ведь это же не проблемы? В Литве предложили же организовать ленд-лиз для Украины на заменные деньги. Почему бы не воспользоваться таким же опытом и по другую сторону Атлантики?

КИЕВ И ГЕИ

В Киеве открылась фотовыставка, посвященная представителям ЛГБТ в украинской армии и на фронте. Зрелище, мягко говоря, совершенно унылое и не вдохновляющее, судя по экспонатам, но организатор выставки Оксана Солонская считает, что это очень необходимое мероприятие.

С 2014 года мы часто слышали о том, что ЛГБТ-люди на войне невидимы или вообще нет на фронте. Сейчас, во время полномасштабного вторжения, особенно важно заявить о том, что мы здесь, и тоже вносим свой вклад в победу, - заявила Солонская журналистам.

Кроме того, в столице Украины открылось специальное место для ночлега и жизни представителей сексуальных меньшинств. Максимальный срок размещения – две недели, а само проживание для геев и лесбиянок бесплатное. Ну, как бесплатное? Деньги требовать не будут, а вот любви и ласки могут попросить.

Кстати, с учетом пропаганды службы геев и лесбиянок в ВСУ, в ближайшие же дни стоит ждать визитов в это заведение сотрудников военкомата Киева. План по мобилизации с них никто не снимал.

ПРАВУЮ РУКУ НАЧАЛЬНИКА СБУ ЗАДЕРЖАЛИ В СЕРБИИ ПРИ ПОПЫТКЕ КОНТРАБАНДЫ

Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, который считается в Киеве "правой рукой" во всех криминальных замутках нынешнего главы СБУ Ивана Баканова, верного сподвижника президента Зеленского, был задержан пограничниками Сербии при попытке вывезти весьма внушительную контрабанду. Вместе со своим другом и подельником, известным контрабандистом гражданином Германии Александром Акстом он пытался нелегально перевезти через границу 600 тысяч евро наличными, изумруды, бриллианты и около 130 тысяч долларов США.

Сейчас оба задержанных находятся в следственном изоляторе города Ниш, и по сербскому законодательству им грозит наказание до 12 лет тюрьмы. В прошлом году Наумов был уволен после скандала, связанного с его крышеванием контрабанды на Украине.

На Украине уже негодуют, и совершенно зря, надо сказать. Ведь последнему дебилу должно быть понятно, что Наумов просто "спасал ценности", дабы они не достались "оккупантам".

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Во Львове выставили на продажу миску, из которой лакал пёс-сапер Патрон. Продавец оценил стоимость миски в 15 тыс. грн., которые обещает пожертвовать на нужды ВСУ

- Министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил украсть российские культурные центры в Европе и передать их стоимость Украине.

- По оценкам главы профильного Комитета Верховной рады Украины Гетманцева, падение ВВП Украины в нынешнем году составит, минимум, 30%.

- Президент Сербии Александр Вучич ответил отказом немецкому канцлеру Олафу Шольцу на заявление главы правительства Германии о необходимости присоединения к санкциям против России.

- Запорожская областная военная администрация (Украина) ввела длинный комендантский час на территории Бердянского, Мелитопольского, Васильевского и Пологовского районов. Жителям этих регионов запрещено появляться на улице с 22 часов субботы и до 5 утра понедельника. Вот только на территории Бердянского и Мелитопольского районов украинские законы и нормативные акты силы уже не имеют.

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