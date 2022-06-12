В Польше призвали западные страны подарить Украине ядерное оружие

Очень сомнительно, что заявление Сикорского о ядерных боеголовках для Киева кто-либо воспримет всерьез Фото: EAST NEWS

По мнению бывшего главы польского Министерства иностранных дел, а ныне депутата Европарламента от Польши Радослава Сикорского, следующим шагом в деле помощи Украине должна стать передача киевскому режиму ядерного оружия.

– Я считаю, что Запад мог бы подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость, – заявил Сикорский.

Бывший министр уверен, что страны запада делают для Украины слишком мало, а ядерное оружие смогло бы значительным образом укрепить обороноспособность Незалежной.

Ранее Украина уже заявляла о необходимости отказаться от статуса безъядерной державы, но пока дальше слов дело не пошло.

Очень сомнительно, что заявление Сикорского о ядерных боеголовках для Киева кто-либо воспримет всерьез. Впрочем, очень похоже, что и сам евродепутат в это не верит, просто используя для самопиара модную нынче тему русофобии.

При этом ранее 59-летнего политика, женатого на американке, считали чуть ли не пророссийски настроенным. По крайней мере после того, как в разговоре в польским министром финансов Яцком Ростковским Сикорский заявил, что союз США и Польши дает последней лишь ложное чувство безопасности и ведет к ссоре с Германией и Россией.

В свою очередь немецкий обозреватель Вон Хильд предупредил, что поставки дальнобойного оружия, в частности американских реактивных систем залпового огня HIMARS с дальностью полета ракет до 80 км, приведет к атакам российской территории со стороны Украины и может стать причиной втягивания в конфликт НАТО.

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