У Джастина Бибера парализовало лицо, и глаза пугающе вращаются, как у рыбы

Поклонники пары считают, что именно ковид активировал «спящие вирусы» Фото: EAST NEWS

Еще начале 2020 года популярнейший канадский певец Джастин Бибер сообщил, что страдает болезнью Лайма (синдром Рамсея-Ханта), также известной как клещевой боррелиоз. Кроме этого недуга, который у Бибера выявили в конце 2019 года, он страдает хронической вирусной инфекцией, которая влияет на кожу, функции мозга, уровень энергии и здоровье в целом.

Все это привело к тому, что на днях певец опубликовал пугающее на видео. На нем он пытается объяснить фанатам, почему пришлось отменить гастрольный тур, но выглядит это довольно жутко, а не успокаивающе. Бибер пытается говорить, но на лице его ярко выраженная асимметрия, половина лица застыла, а глаз то проваливается, то рандомно вращается, как у рыбы.

—Как вы можете видеть по моему лицу, у меня синдром Рамси Ханта, — неспешно выговорил Джастин. — Это из-за вируса, который атаковал нерв в ухе и лицевой нерв. Из-за этого часть лица парализовалась, как вы видите, полный паралич этой части лица.

То, что еще называют опоясывающим герпесом, поражает нерв в ухе и лицевые нервы, оттого на 28-летнего вокалиста больно смотреть. Ученые говорят, что современная медицина способна оказывать качественное и успешное лечение болезни Лайма — вероятность выздоровления Джастина выше 75%. Однако некоторые врачи все же склонны полагать, что дело идет к потере слуха. Уже сейчас Джастин делает специальные упражнения, чтобы вернуть контроль над лицом, голосом и нервами.

Разумеется, фанаты певца начали строить собственные версии происходящего с ним. В частности очень активно развивается версия по поводу последствий COVID-19, перенесенного Бибером. Ведь до сих пор болезнь до конца не изучена и побочные действия совершенно непредсказуемы.

Напомним, что в этом году жену Джастина, модель Хейли Бибер, доставляли в больницу с подозрением на инсульт — девушка обратилась в больницу с недомоганием и врачи провели обнаружили у нее тромбоз мозга. В течение нескольких часов тромб вышел естественным путем, после чего Хейли отправили домой.

Поклонники пары связали эти события. Якобы именно ковид активировал «спящие вирусы».

— Я читала, что Джастин Бибер и его жена заболели коронавирусом в феврале 2022 года. В марте у его 25-летней жены случился микроинсульт, в июне у него парализовало половину лица, — напомнила пользователь Caroleeena. — Могут ли эти вещи быть связаны с коронавирусом? Я читала, что это может быть последствиями коронавируса или лонгковидом.

— У Джастина Бибера и его жены выдался очень жестокий год, — поддержал пользователь Кашиф Пирзада. — Хотя нет никаких доказательств, что синдром вызван коронавирусом, известно, что заболевание вызывает дисфункцию иммунной системы, которая может активировать спящие вирусы. Похоже, он присоединяется к людям, страдающим от затяжных последствий коронавируса.