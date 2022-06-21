В пятый раз за три года: Израиль ждут внеочередные парламентские выборы

Страну ждут очередные внеочередные выборы в парламент Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израильский премьер-министр Нафтали Беннет не сумел совладать с разношерстной восьмипартийной коалицией и решил сдаться – согласно его договоренностям с главой МИД и лидером партии «Еш Атид» Яиром Лапидом, который должен быть стать следующим премьер-министром, правительство Израиля будет отправлено в отставку, а страну ждут очередные внеочередные выборы в парламент. Пятые за четыре неполных года.

Решение о роспуске парламента (Кнессета) будет принято на следующей неделе, а выборы, скорее всего, назначат на осень. До этих пор возглавлять правительство страны будет Яир Лапид, а Нафтали Беннет отправится в отставку.

Больше всего эта новость порадовала Биньямина Нетаньяху, лидера партии «Ликуд», который занимал должность главы правительства Израиля дольше всех в истории – 15 с лишним лет. На волне разброда и шатаний в парламенте Нетаньяху рассчитывает вернуться в свое премьерское кресло.

– Это вечер прекрасных новостей для миллионов граждан Израиля. Каждому совершенно ясно, что это - самое провальное правительство в истории страны, – прокомментировал Нетаньяху заявление о предстоящем роспуске Кнессета.

Формально причиной развала коалиции стал вопрос продления документа, согласно которому еврейские поселения на Западном берегу живут по законам не Палестинской автономии, а Израиля. Арабские депутаты голосовать по этому вопросу отказались.

Кроме того, недавно коалиция лишилась непрочного большинства, сохранив за собой лишь 59 голосов из 120 после того, как из ее рядов ушел Нир Орбах, депутат от партии «Ямина», которую возглавляет Беннет.

Впрочем, скорый развал чрезмерно пестрой и потому неустойчивой коалиции прочили давно – по мнению экспертов, она и так слишком долго продержалась: пост премьера Израиля Нафтали Беннет занял в июне прошлого года.