В Израиле проводятся третьи за год парламентские выборы

2 Март 2020 2020-03-02T11:11:37+03:00

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В Израиле стартовали повторные выборы в парламент, которые стали уже третьими за последний год. Участки для голосования в понедельник, 2 марта, в 07:00 (08:00 мск).

Все должно было завершиться еще в апреле прошлого года, но тогда лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху не смог сформировать коалицию по контролю большинства мест в парламенте.

Ситуация повторилась в сентябре. Тогда ни Нетаньяху, ни его основной оппонент, лидер центристского блока партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганц не смогли сформировать правительство.

Ожидается, что по итогам этого голосования наконец-то определится состав Кнессета 23-го созыва и будет назначен новый премьер-министр. Согласно данным ТАСС, основными претендентами на победу остаются "Ликуд" и "Кахоль-Лаван". Правда, сможет ли лидер голосования сформировать устойчивое правительство, до сих пор непонятно.

Результаты экзитполов опубликуют в 23:00 мск, а первые официальные данные появятся примерно спустя несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU