Селфи у гроба Юры Шатунова: Наши соотечественники потеряли уважение к смерти

Цинизм многих наших соотечественников превращал трагическую церемонию в представление на базаре Фото: Иван МАКЕЕВ

Здоровый бородатый дядька с шортах и длинных черных носках остановился у гроба Юрия Шатунова и снимал видео на телефон. Аж на цыпочки привстал, поближе подошел, чтобы прям покойника запечатлеть. Думаете он один такой дурак? Нет, каждый пятый (или пятая) заходили в зал, снимая все подряд, но особенно гроб, конечно. И себя еще. Хорошо еще хватало ума не показывать знак «виктори» на селфи.

Зачем вам это? Украшение сториз? В группу «Рыбаки и цветоводы» в «вотсап» бросите? В семейный архив подклеете, внукам, видимо, будете показывать?

Некоторые мужики даже кепки не снимали, кто-то в майке пришел, ну а фигли. Всего лишь прощание, всего лишь помер человек. Это же не повод, чтобы минут на пять примерить на себя человеческий образ, правильно?

Нет, конечно, подавляющее большинство людей пришло действительно проститься. Люди крестились, плакали, переживали. Но цинизм многих наших соотечественников превращал трагическую церемонию в представление на базаре. Или не цинизм даже, бесцеремонность, невоспитанность. Они, конечно, точно также и по зоопарку ходят, и на экскурсию в Царское село, и на свадьбу племянника.

Ребят, ну что это? Ну как? Ну какие телефоны у гроба. Причем не крадучись снимают, не стесняясь, а прям как на концерте. Где, черт возьми, уважение к смерти, последнее прости, где хотя бы мимолетные мысли о родных и близких? Ну вы же пришли на Троекуровское кладбище в свой выходной, значит для вас это что-то значит, так? Ну неужели вы не понимаете, как это смотрится? Как это гадко и пошло? Да, вас все эти годы учили, что вы центр вселенной и надо делать все, что лично вам хочется. Но тут, в ритуальном зале с запахом цветов, валерьянки и бесконечности не вы главные, нет.

Оно, конечно, свобода личности. Каждый ведет себя как знает. Но хочется, чтобы люди все-таки знали как надо. Хотя бы во время траурных церемоний, над остальным проще посмеяться...

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