Место на кладбище для Юры Шатунова пришлось выкупать друзьям

Прощание с певцом растянется на три дня
Фото: Иван МАКЕЕВ
Несмотря на то, что Шатунов был поистине народным артистом, у Юры не было званий. Похороны звезды организовал его директор и друг Аркадий Кудряшов.
- Куда мы только не звонили, никто не помог с местом на кладбище. У Юры же не было званий… Пришлось купить на Троекуровском кладбище коммерческое место за 3 миллиона 700 тысяч рублей. Мир не без добрых людей, друзья помогли, - рассказывает kp.ru директор Шатунова Аркадий Кудряшов. - Из артистов прислали букеты только два человека: венок от Игоря Яковлевича Крутого и корзина белых роз от Андрея Малахова. А так больше даже никто и не звонил. Тишина…, - вздыхает помощник Юры.
Напомним: в эти минуты на Троекуровском кладбище прощаются с Юрой Шатуновым. Прощание с певцом растянется на три дня. В понедельник в Москву прилетит жена Юры Светлана вместе с их детьми. В этот же день пройдёт закрытое прощание для близких и кремация. А во вторник артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
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