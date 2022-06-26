Похороны Юры Шатунова обернулись вакханалией

Стояла жара, поэтому кто-то в толпе нарядился как на пляж Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве проходит прощание с Юрием Шатуновым. Певец скончался 23 июня от инфаркта прямо на руках реаниматологов. Спасти его пытались в течение часа. Но сердце артиста не выдержало. И вот сегодня, 26 июня, россияне прощаются с кумиром. Правда, траурная церемония обернулась вакханалией.

Юрий Шатунов скончался 23 июня от инфаркта Фото: Иван МАКЕЕВ

Гроб с телом Юры Шатунова установили в зале прощания Троекуровского кладбища. Певец лежит, словно принц из сказки. Молодой, красивый. В костюме. Только уголки губ слегка опущены. Такая вот скорбная маска смерти.

Певец лежал, словно принц из сказки - молодой, красивый, только уголки губ слегка опущены Фото: Иван МАКЕЕВ

Сказать последнее "прощай и прости" на погост съехались тысячи россиян со всех уголков страны. Толпа растянулась на километр, а то и все два.

Люди изнывали от жары Фото: Иван МАКЕЕВ

Жара в этот воскресный день стоит страшная. Больше 30 градусов. Потому кое-кто в толпе нарядился как на пляж. Кто в шорты, кто в майки. На ногах - сланцы и тапки. Мужички в кепках и панамках. Дамы в шляпках и с декольте.

Траурная церемония обернулась вакханалией Фото: Иван МАКЕЕВ

К сожалению, некоторые поклонники и раньше бесцеремонно делали фото прямо у гроба звёзд во время траурных церемоний. Но на этот раз народ превзошёл себя. Делают селфи, не забывая вытягивать губы уточкой.

Во время раздачи бесплатных цветов обошлось без драк, к счастью Фото: Иван МАКЕЕВ

Другая часть поклонников на улице толпится вы очереди за цветами. Пригнали грузовик с розами. Раздают всем желающим. К счастью, обошлось без драк.

Один из поклонников решил сыграть на гармони - Шатунов любил этот инструмент Фото: Иван МАКЕЕВ

Люди изнывают от жары. Льют на себя воду. Тут же играет гармонь. Толпа затянула "Белые розы".

Кто-то пританцовывает, кто-то кружится, вскидывая руки. Особо сентиментальные утирают слезы. Некоторые молятся.

Особо сентиментальные утирали слезы, некоторые молились Фото: Иван МАКЕЕВ

Про Юрия Шатунова говорят хорошо. Вспоминают его детдомовское прошлое и считают нынешние дома, квартиры и машины. Мол, вдова бедствовать не будет. Двоих детишек поднимет...

МНЕНИЕ

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