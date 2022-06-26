Стала известна последняя воля Юры Шатунова

Юрий Шатунов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве грандиозно простились с Юрием Шатуновым. Певец скончался 23 июня. Гроб с телом 48-летнего артиста буквально завалили белыми розами. Рыдающие россияне провожали солиста "Ласкового мая" как самого близкого человека. Очередь из народа растянулась на несколько километров. Меж тем сами похороны звезды 90-х пройдут в закрытом формате. На них съедутся самые близкие Шатунову люди. Они исполнят завещание артиста.

Прощание с Юрием Шатуновым изначально планировали завершить в 15:00. Но людской поток не иссякал. С раннего утра на Троекуровском было не протолкнуться. Потому церемонию продлили продлили до 22:00.

Сказать певцу последнее прости приехали люди со всего бывшего СССР. Некоторые занимали очередь с ночи. Рыдали и женщины, и мужчины. Вот так выглядит народная любовь.

Этого не было даже на похоронах Юлечки Началовой. "Сколько лет работаю, никогда не видел подобного столпотворения, - удивлялся охранник «Троекуровского». - Здесь Началову хоронили, Децла, да много кого, всех не упомнишь. Так с ними гораздо меньше людей пришли проститься".

Шатунову удалось превзойти всех своих коллег после смерти. Да, в общем-то и при жизни - на пике славы - ему не было равных. "Ласковый май" был в каждом доме. Смазливые детдомовцы рвали душу и сердце. Концерты собирали стадионы всякий раз, когда коллектив выезжал на гастроли.

Так что нет ничего удивительного, что на прощание с Шатуновым приехали десятки тысяч поклонников. Юра был самым популярным из всех артистов коллектива. Самым узнаваемым. Самым обожаемым.

Свою жизнь, к слову, он никогда не афишировал. Жил тихо, растил двоих детей - дочку и сына. Мало кто знает, что артист был глубоко верующим человеком. Но, согласно его последней воле, певца кремируют. Он не раз говорил о своем желании именно так упокоиться. Родные волю Шатунова, который последние годы жил в Германии, а вернулся в Россию, чтобы умереть, пообещали исполнить.

Прах захоронят 27 июня. Многие хотели посмотреть на могилу кумира, но охранникам дали команду никого не пропускать. "Боимся, что разрешим пройти фанатам, так они организует пьянку на могилах. Вон, накануне ночью сюда приехали двое мужиков из Челябинска с двумя ящиками водками, чтобы попрощаться с музыкантом. Мы их выгнали. Так они утром вернулись, хотели угостить присутствующих", - цитирует охранника сайт mk.ru.