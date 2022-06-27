В СК опровергли слова директора умершего артиста: «Уголовного дела после смерти Юрия Шатунова не заводили»

Врачи считают, что важные для спасения музыканта часы были потеряны его друзьями Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственный комитет опроверг информацию об уголовном деле, якобы возбужденном на врачей после смерти Юрия Шатунова. Накануне в интервью нескольким СМИ об этом заявил директор покойного артиста Аркадий Кудряшов.

«Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Между тем источник в правоохранительных органах так прокомментировал kp.ru последние слухи:

«Никакого уголовного дела не заводили. Для этого нет никаких оснований. Это бред».

Напомним, 23 июня Юрий Шатунов приехал в гости к друзьям на дачу неподалеку от Домодедово. В какой-то момент он пожаловался на боли в груди и плохое самочувствие. Обратиться за медпомощью участники посиделок решили только спустя несколько часов.

По словам Кудряшова, они позвонили в скорую помощь, а диспетчер посоветовала им самостоятельно довезти пациента к ближайшему медучреждению - машина с медиками якобы не сможет быстро добраться в сельскую местность. Ближайшим медучреждением оказался травмпункт в соседней деревне.

Кудряшов рассказывает, что тамошние врачи, осмотрев Шатунова, сказали, что его нужно везти в настоящую больницу и вызвали скорую. Артиста доставили в центральную районную больницу Домодедова, врачи в течение полутора часов пытались спасти 48-летнего Юрия, но не смогли. В свою очередь врачи считают, что важные для спасения музыканта часы были потеряны его друзьями - в больницу Шатунова нужно было везти сразу после жалоб на сердце.