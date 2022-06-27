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Звезды27 июня 2022 7:22

В СК опровергли слова директора умершего артиста: «Уголовного дела после смерти Юрия Шатунова не заводили»

Напомним, 48-летний экс-солист «Ласкового мая» скончался от острой сердечной недостаточности
Семен ЕЛЕНИН
Врачи считают, что важные для спасения музыканта часы были потеряны его друзьями

Врачи считают, что важные для спасения музыканта часы были потеряны его друзьями

Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственный комитет опроверг информацию об уголовном деле, якобы возбужденном на врачей после смерти Юрия Шатунова. Накануне в интервью нескольким СМИ об этом заявил директор покойного артиста Аркадий Кудряшов.

«Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Между тем источник в правоохранительных органах так прокомментировал kp.ru последние слухи:

«Никакого уголовного дела не заводили. Для этого нет никаких оснований. Это бред».

Напомним, 23 июня Юрий Шатунов приехал в гости к друзьям на дачу неподалеку от Домодедово. В какой-то момент он пожаловался на боли в груди и плохое самочувствие. Обратиться за медпомощью участники посиделок решили только спустя несколько часов.

По словам Кудряшова, они позвонили в скорую помощь, а диспетчер посоветовала им самостоятельно довезти пациента к ближайшему медучреждению - машина с медиками якобы не сможет быстро добраться в сельскую местность. Ближайшим медучреждением оказался травмпункт в соседней деревне.

Кудряшов рассказывает, что тамошние врачи, осмотрев Шатунова, сказали, что его нужно везти в настоящую больницу и вызвали скорую. Артиста доставили в центральную районную больницу Домодедова, врачи в течение полутора часов пытались спасти 48-летнего Юрия, но не смогли. В свою очередь врачи считают, что важные для спасения музыканта часы были потеряны его друзьями - в больницу Шатунова нужно было везти сразу после жалоб на сердце.

Шоу-бизнесЗвезды: утратыЮрий Шатунов: досье KP.RU