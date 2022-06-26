Шоу-бизнес проигнорировал похороны Юры Шатунова: Почему звезды не пришли проститься с артистом

В огромной толпе, пришедшей проститься с Шатуновым, звезд замечено не было Фото: Иван МАКЕЕВ

Наверное, в последний раз такое горе у тысяч поклонников было, когда умирали в расцвете лет Жанна Фриске и Юлия Началова. Юра Шатунов казался вечным, символ беззаботного детства, молодости. Его звезда зажглась в непростое время: смена эпох, распад СССР.

Но почему -то даже спустя десятилетия эти нехитрые наивные песни детдомовского мальчишки поет вся страна, Юра до последних дней собирал аншлаги на своих концертах. Брал не понтами, а искренностью. Даже перешагнув 40-летний рубеж, он был не там высоко, на звёздном Олимпе, а с нами, с народом.

Российский шоу-бизнес проигнорировал похороны артиста. Фото: Иван МАКЕЕВ

Видимо, поэтому уже с 9 утра около Троекуровского кладбища, где прошло прощание с артистом, тянулась огромная очередь. Поклонники несли своему кумиру белые розы и искренне плакали…

Удивительно, но российский шоу-бизнес проигнорировал похороны артиста. Был венок от Игоря Крутого, была корзина роз от Андрея Малахова. И все. Из артистов приехали лишь исполнитель хита «нулевых» «Ну, что ж ты страшная такая» Андрей Алексин, звезда 90-х Игорь Наджиев, звезда ток-шоу Анна Калашникова и клипмейкер Алексей Игудин.

Клипмейкер Алексей Игудин - один из немногих известных людей, кто приехал на церемонию прощания с Шатуновым Фото: Иван МАКЕЕВ

- Да, Юра особо ни с кем из коллег не дружил, он скромный был, - объяснили «КП» друзья артиста.

По словам директора Шатунова Аркадия Кудряшова, поскольку у Юры не было званий, в бесплатном месте на кладбище им было отказано.

- Все организовали друзья Юры. Мир не без добрых людей. Только за могилу мы отдали 3 миллиона 700 тысяч рублей, - поделился с «Комсомолкой» помощник Шатунова.

Как стало известно «КП», место на кладбище выкупил для Юры продюсер и композитор Игорь Крутой.

Семьи Шатунова на прощании не было - они прилетят в Москву чуть позже Фото: соцсети

Семьи Шатунова на прощании не было. Жена Юры Светлана вместе с детьми прилетит в Москву чуть позже. Она будет присутствовать на закрытом прощании для самых близких, которое пройдёт в понедельник там же, на Троекуровском кладбище. В понедельник утром гроб с телом Шатунова перевезут в храм святого Николая, который находится близ Троекуровского кладбища. Там пройдёт отпевание певца. А во вторник урну с прахом Юры захоронят на кладбище.

- Юра хотел, чтобы его кремировали. У нас был об этом разговор ещё много лет назад. Просто обсуждали с ним смерть, но, конечно же, никто не думал, что он покинет нас так рано, в 48 лет, - рассказал «КП» Аркадий Кудряшов, директор Шатунова.

ПО ТЕМЕ

Похороны Юрия Шатунова: Онлайн-трансляция церемонии прощания

В Москве пройдут похороны Юрия Шатунова (подробнее)

«Юру добили суды!»: Безутешные поклонники в слезах несут Шатунову белые розы

Ольга Казаченко на похоронах Шатунова: «Юру добили суды!» (подробнее)

Селфи у гроба Юры Шатунова: Наши соотечественники потеряли уважение к смерти

Поклонники делали селфи у гроба Юры Шатунова (подробнее)