В отношении врачей «Скорой», которые не спасли Юру Шатунова, проводится проверка

До больницы Шатунова не довезли, он умер по дороге Фото: Иван МАКЕЕВ

Юра Шатунов умер в результате обширного инфаркта. На прощании с 48-летней звездой «Ласкового мая» директор певца Аркадий Кудряшов рассказал в эксклюзивном интервью kp.ru о последних минутах артиста.

- Юре стало плохо за столом. Внезапно он схватился за грудь, ему было тяжело дышать. Мы позвонили в «Скорую», но диспетчер сказала, мол, везите сами, вам придётся долго ждать, - вспоминает помощник Шатунова. - Довезли до ближайшего травмпункта, там уже сказали, что случай тяжелый, надо везти в больницу, нам прислали бригаду «Скорой». Просто какую-то древнюю газель без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге. Да, там в больнице пытались его завести, не получилось, он уже был мёртвым. Я думаю, его невозможно было спасти. Сердце раздулось и разорвалось. Правда он минут сорок ещё промучился, не мог уже на ногах стоять…Сейчас в отношении врачей «Скорой» возбуждено уголовное дело. Поэтому нам сначала не разрешали Юру хоронить, не отдавали тело. Да, проверка проводится, но мы никаких претензий к врачам не имеем. Юру было не спасти, слишком сложный случай. Все эти суды с Разиным доконали его. Он был такой измученный..,За два дня до смерти выиграл суд у Разина, отстоял своё право петь хиты «Ласкового мая» и умер…Больно так, что дышать невозможно, это огромная потеря для всей страны…

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