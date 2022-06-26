Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
26 июня 2022 12:14

В отношении врачей «Скорой», которые не спасли Юру Шатунова, проводится проверка

Следствие будет разбираться, почему певцу не оказали своевременную помощь
Игорь ПОЛЯКОВ
До больницы Шатунова не довезли, он умер по дороге

До больницы Шатунова не довезли, он умер по дороге

Фото: Иван МАКЕЕВ

Юра Шатунов умер в результате обширного инфаркта. На прощании с 48-летней звездой «Ласкового мая» директор певца Аркадий Кудряшов рассказал в эксклюзивном интервью kp.ru о последних минутах артиста.

- Юре стало плохо за столом. Внезапно он схватился за грудь, ему было тяжело дышать. Мы позвонили в «Скорую», но диспетчер сказала, мол, везите сами, вам придётся долго ждать, - вспоминает помощник Шатунова. - Довезли до ближайшего травмпункта, там уже сказали, что случай тяжелый, надо везти в больницу, нам прислали бригаду «Скорой». Просто какую-то древнюю газель без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге. Да, там в больнице пытались его завести, не получилось, он уже был мёртвым. Я думаю, его невозможно было спасти. Сердце раздулось и разорвалось. Правда он минут сорок ещё промучился, не мог уже на ногах стоять…Сейчас в отношении врачей «Скорой» возбуждено уголовное дело. Поэтому нам сначала не разрешали Юру хоронить, не отдавали тело. Да, проверка проводится, но мы никаких претензий к врачам не имеем. Юру было не спасти, слишком сложный случай. Все эти суды с Разиным доконали его. Он был такой измученный..,За два дня до смерти выиграл суд у Разина, отстоял своё право петь хиты «Ласкового мая» и умер…Больно так, что дышать невозможно, это огромная потеря для всей страны…

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Похороны Юры Шатунова обернулись вакханалией

Изнывающие от жары россияне в майках и с декольте выстроились в километровые очереди к гробу Юры Шатунова (подробности)

Место на кладбище для Юры Шатунова пришлось выкупать друзьям

Только место на кладбище обошлось близким в 3 миллиона 700 тысяч рублей (подробности)

Шоу-бизнесЗвезды: утратыЮрий Шатунов: досье KP.RU