Набрал мало баллов по ЕГЭ: что делать

Первым делом проверьте свои баллы – может, не все так плохо? Дело швах, если не удалось преодолеть минимальный порог, который устанавливает по каждому предмету Рособрнадзор Фото: Мария ЛЕНЦ

«Ожидала 90, а получила 56». Увы, такие обломы случаются на ЕГЭ даже с теми, кто готовился. Вот и сейчас, когда объявили результаты по всем предметам, многие впали в уныние. Набрали мало баллов по ЕГЭ. А ведь даже с невысокими баллами реально попасть на бюджет.

- Можно и со 150 баллами - суммарными по трем ЕГЭ - поступить, если правильно вычислить вуз и специальность с подходящими конкретно вам проходным баллом и комбинацией предметов, - говорит эксперт по поступлению Екатерина Александрова. - К тому же каждый второй абитуриент имеет шанс поступить на бюджет в российский вуз, согласно прошлогоднего исследования ВШЭ.

Первым делом проверьте свои баллы – может, не все так плохо? Дело швах, если не удалось преодолеть минимальный порог, который устанавливает по каждому предмету Рособрнадзор. Если не дотянули, вуз даже документы не примет. Но если с баллами все более-менее, стоит повоевать. Во-первых, вузы нередко устанавливают разные комбинации ЕГЭ на одну специальность - чтобы абитуриент мог выбрать более выгодную для себя. Ситуацию с баллами можно выровнять, сдав дополнительное вступительное испытание. Вузы их проводят самостоятельно, требования прописывают в правилах приема. Профильный экзамен, например, сдают на всех направлениях в МГУ, он обязателен и для поступающих на творческие специальности. А еще не забудьте про индивидуальные достижения - аттестат с отличием, олимпиады, волонтерство, все значки ГТО. За них вузы дают дополнительные баллы. Больше 10 не добавят, но иногда даже 2-3 балла могут «протолкнуть» человека на бюджет.

Теперь поговорим о стратегиях, которые точно «выстрелят».

1. Выбрать вуз попроще

Выбор – огромный. В РФ 710 вузов, 497- государственные, 73% бюджетных мест распределены в регионы, где поступить проще, чем в Москве или Питере. В каждом вузе есть перечень направлений, по каждому может быть несколько образовательных программ (специальностей), которые отличаются друг от друга учебным планом. Например, направление «экономика» разветвляется на программы «мировая экономика», «экономика и статистика», «экономический анализ» и пр. Проходные баллы по программам могут отличаться.

- Еще вариант - поступить на бакалавриат, и, если разонравится направление, сменить его, продолжив учебу в магистратуре, - советует Екатерина.

Информацию о программах и учебных планах вузы размещают в разделе «сведения об образовательной организации». Составьте перечень вузов и подходящих вам специальностей, выпишите, какие нужны комбинации предметов ЕГЭ, количество бюджетных мест, сроки приема документов, проходной балл прошлого года. Ваш суммарный балл (ЕГЭ + индивидуальные достижения) должен быть выше проходного на 10-20 – так больше шансов поступить. Еще надежнее ориентироваться на средний балл, но его нужно вычислять самому или искать в интернете подсчеты экспертов. Обратите внимание на филиалы столичных вузов и региональные университеты. От этого списка и пляшите.

В этом году, напомним, можно подавать документы одновременно в 5 вузов, выбрав в каждом до 10 специальностей. Но лучше не забрасывать сразу много удочек, поскольку мониторить 3-4 конкурсных списка проще, чем 30-40.

2. Очно-заочное и заочное

Там те же специальности, что и на очном, и тоже есть бюджетные места. Поэтому если не «тянете» очку, продолжайте участвовать в конкурсе на эти формы обучения. Условия уточняйте в приемных комиссиях. Поступить туда легче, а учебу можно будет совмещать с работой. Но не будет отсрочки от армии.

3. Целевое

Это когда абитуриент поступает на бюджет с договором о целевом обучении, заключенным с предприятием, и после учебы обязан отработать минимум 3 года. Целевиков берут по отдельному конкурсу в приоритетный этап (см. ДАТЫ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ), и вузы обязаны выделить для них определенное количество мест.

Целевое можно рассматривать и как запасной вариант. Тогда схема такая: подаете документы на целевое, а после поступления участвуете еще и в основном конкурсе. Если поймете, что проходите по конкурсу, в первый вуз подаете заявление с отказом от места и просите вернуть оригинал аттестата и согласие, чтобы отнести их в новый вуз.

Второй шанс в общем конкурсе могут испытать и олимпиадники с особым правом БВИ (без вступительных экзаменов) в ситуации, когда поступил в приоритетный этап не в «тот» вуз.

4. Дополнительный набор

Приказы о зачислении вузы должны опубликовать 9 августа. Но бывает, что не все бюджетные места заняты и тогда объявляют допнабор. В прошлом году, например, такое было даже в МГУ на некоторых программах юрфака.

Есть дополнительное зачисление, когда добирают абитуриентов из текущего конкурсного списка – но не всех, а кто подал согласие и оригинал аттестата. Поэтому если пролетели с поступлением, подождите несколько дней: вдруг кто-то из зачисленных откажется от места? А еще есть дополнительный прием, когда вуз заново объявляет прием документов. Обычно это происходит в сентябре, информацию отслеживайте на сайтах вузов.

5. Колледж

Прием документов в СПО стартовал 20 июня, как и в вузы, а завершится чуть позже - 10-15 августа. После 11 класса в колледжи тоже принимают, так что, если не найдете себя в списке зачисленных 9 августа, успеете переложить документы в колледж. Баллы ЕГЭ там вообще не нужны, а прием идет по конкурсу аттестатов. С дипломом колледжа потом можно поступить в вуз.

6. Платное

Если баллы так себе и родители готовы платить за учебу (средняя стоимость одного семестра в российских вузах, по данным ВШЭ, 73 тысячи рублей), сразу подавайте документы на выбранную специальность и на бюджет, и на платное. Не повезет с планом А, отдадите согласие на платку, и дело в шляпе. Оригинал аттестата для этого формата не нужен, сроки приема другие, так что успеете. Кроме того, вузы нередко открывают на платное допнабор.

В прошлом году на платное в топовые вузы поступали даже стобалльники, рассчитывая перевестись на бюджет, как только появятся вакантные места после отчислений. Схема рабочая, давно используется. Еще вариант – перепоступить на следующий год в вуз мечты.

7. Поступить через год

Тоже неплохой вариант, особенно для тех, кто не определился с будущей профессией. За год хорошенько подготовитесь и пересдадите ЕГЭ. Также можно поработать или пройти стажировку по интересующей специальности, чтобы убедиться, что выбор правильный. А можно вообще забить на университеты и пойти на онлайн-курсы. В диджитале много профессий, где вузовский диплом не обязателен, а на работу берут при наличии опыта работы и портфолио. Например, графический дизайнер. Стоят такие курсы как один семестр на платке, а нужные знания получите гораздо быстрее, чем в вузе.

ДАТЫ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ

20 июня – старт приема документов

25 июля – последний день приема документов (в некоторых вузах может быть раньше)

27 июля – публикация конкурсных списков

28 июля – последний день приема оригинала аттестата (или диплома колледжа) и согласия на зачисление приоритетного этапа. Без этой связки не зачислят. Документы можно отнести лично, отправить по почте или курьером, а также поставить отметку в личном кабинете на сайте вуза (только для согласий) или в суперсервисе «Поступление в вуз онлайн» (для обоих документов).

3 августа - последний день приема оригиналов и согласий на зачисление основного этапа

30 июля – издание приказов о зачислении приоритетного этапа

9 августа – издание приказов о зачислении основного этапа

НА ЗАМЕТКУ

Единый контактный центр поддержки суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» работает круглосуточно по телефону 8-800-100-20-17.

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