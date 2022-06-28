Останки Юры Шатунова разделят на две половины

Более 70 тысяч людей приехали проводить артиста в последний путь Фото: Иван МАКЕЕВ

Три дня страна прощается с Юрой Шатуновым. Более 70 тысяч людей приехали проводить артиста в последний путь.

-Так никого не провожали, мы столько людей на похоронах звёзд не видели,-признаются kp.ru сотрудники Троекуровского кладбища.

Правда артисту, который и без званий был народным, было отказано в бюджетном месте на погосте. Как раз по причине отсутствия этих злополучных званий.

Место на Троекуровском кладбище для Юры выкупил за 3 миллиона 700 тысяч рублей Игорь Яковлевич Крутой…

Композитор приезжал проститься с Юрой в понедельник, когда с певцом в закрытом режиме прощались самые близкие - жена и дети.

С букетом белых роз в тот день приехал и «золотой голос» Николай Басков. Был и венок от «Димы Б»-так загадочно подписался на траурных лентах Дима Билан.

Ну и в первый день был были розы от Андрея Малахова. И все. Коллеги почему-то проигнорировали похороны Юры.

Но пришли тысячи людей-это ли не показатель народной любви?

- В понедельник было отпевание Юры. А потом его кремировали. Во вторник большая часть праха будет похоронена в России, на Троекуровском кладбище. А другая часть улетит в Германию и будет развеяна над любимым озером Юры, где он любил рыбачить и подолгу сидеть на берегу. Похороны будут в закрытом режиме, но в среду поклонники уже спокойно могут приехать на Троекуровское кладбище и положить Юре белые розы, - говорит kp.ru директор Шатунова Аркадий Кудряшов.