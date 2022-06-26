Прах Юры Шатунова развеют на озере в Баварии

Юрий Шатунов Фото: Евгения ГУСЕВА

Прощание со скоропостижно скончавшимся от обширного инфаркта солистом «Ласкового мая» Юрой Шатуновым прошло рано утром 26 июня. Крупных звезд шоу-бизнеса замечено практически не было — попрощаться с любимым артистом пришли обычные люди. Отсутствовала и семья: для близких на Троекуровском кладбище пройдет закрытая церемония прощания 27 июня, после чего случится отпевание, кремация и похороны, запланированные на 28 июня.

Однако в Москве похоронят лишь часть праха Шатунова — помог это сделать композитор Игорь Крутой. Оказывается, Юра завещал другую часть праха Германии. Конкретно в Баварии есть озеро, которое Шатунов очень любил, потому что рыбачить там было великолепно.

— Прах захоронят частично в Германии и частично на Троекуровском кладбище, — сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов. — Пожеланием Юрия Васильевича было, чтоб его прах развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится.

В Верхней Баварии есть сеть озер, окруженных потрясающих пейзажем альпийских вершин, куда стекаются рыбачить и отдыхать любители ловли со всего мира: Кимзе («Баварское море»), Кенигзее и другие. Эти места называют жемчужиной Германии. Над каким именно из озер прах Шатунова развеют, пока не сообщается. Но известно, что именно в Германии певец из башкирского Кумертау прожил последние годы.

А пока стало известно, что в отношении врачей, которым не удалось спасти едва передвигающегося от боли Шатунова, началась доследственная проверка.

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