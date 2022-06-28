Юру Шатунова похоронили на безлюдном Троекуровском кладбище

На церемонии присутствовали только самые близкие. Фото: Архив семьи

Урна с прахом Юрия Шатунова была захоронена на Троекуровском кладбище сегодня, во вторник.

На церемонии прощании присутствовали самые близкие: жена артиста Светлана с детьми, директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов и друзья музыканта.

- Другая часть праха Юры уедет в Германию и будет развеяна над его любимым озером. Скоро начнём подготовку по установке памятника. Думаю, будет монумент в бронзе. И ещё осталось много неизданных песен Юры. Все это надо выпустить, чтобы память о Юре осталась на долгие годы. Одна из последних песен была пророческой. Мы вчера ее на поминках впервые слушали. Такое ощущение, что поёт человек, который закончил свой земной путь, - говорит kp.ru директор Шатунова Аркадий Кудряшов.

Напомним: народный любимец ушёл из жизни в результате сердечного приступа. Ему было всего 48 лет.

- Спасти Юру было невозможно. Разрыв сердца. Доканали его суды с Разиным. Юра очень переживал, - вспоминает помощник певца.