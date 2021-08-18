Вся в маму: дочь Анастасии Волочковой в купальнике сразила публику наповал

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дочь Анастасии Волочковой расцвела. Ариадна опубликовала фотографию из Египта, куда отправилась на отдых. 15-летняя девушка позирует в черном купальнике, стоя на балконе фешенебельного отеля.

Дочь Анастасии Волочковой выросла самой настоящей красавицей. Ариадна разместила в блоге снимок в купальнике. Девочка не стала по примеру своей звездной мамы демонстрировать шпагат. Она показала, как радуется солнцу.

Поклонники в фанатских пабликах пришли в восторг от вида наследницы балерины. Многие уверены, что Ариша пошла красотой в свою великую маму.

Волочкова, как известно, родила свою единственную дочь в сентябре 2005 года. Отцом девочки стал миллионер Игорь Вдовин. Балерина недолго прожила с бизнесменом. До 12 лет Ариадна находилась подле знаменитой мамы. Девочка разносторонне развивалась. Они играет на фортепиано и занимается верховой ездой. А еще Ариша поет, танцует, пишет картины и сочиняет стихи. С недавних пор, кстати, еще и ведет свой блог, посвященный книгам.

Сейчас девушка живет с отцом и его новой женой Еленой Николаевой. Балерина как-то объясняла, что дочь уехала от нее, потому что от отца ей удобнее добираться до школы.

Несмотря на нежный возраст, девочка готовится к выпуску сборника стихов собственного сочинения. Судя по описанию, речь идет об интимных откровениях подростка, успевшего познать горе от расставания с близким человеком. "«Очень важно уметь быть одной». Ариадна Волочкова. Посвящено всем, кто переживает разрыв в дружбе или отношениях. Тем, кто теперь не одинок, а свободен. Как и просили. А еще, кто еще не знает, у меня выходит сборник стихотворений!" - делилась сокровенным Ариша.

Кстати, талант к стихосложению у Ариадны появился после ее дебюта в качестве художницы. Свою первую картину-абстракцию она продала чуть больше года назад. Тогда ей удалось выручить за свой шедевр пять тысяч рублей.