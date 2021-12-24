Возлюбленной бывшего мужа Волочковой стало плохо на выписке из роддома

Елена Николаева родила Игорю Вдовину сына Фото: СОЦСЕТИ

Бывший муж Анастасии Волочковой забрал Елену Николаеву с сыном из роддома. Телеведущая родила Игорю Вдовина пятого ребенка 21 декабря. Мальчика назвали Александром. Малыш чувствует себя прекрасно, а вот его мама - не очень.

Красивой жене Игоря Вдовина стало плохо на выписке из роддома. "На выписке, прямо сейчас... Я мало что соображала - прихватило живот до искр из глаз. Не знаю, что там будет за лицо на остальных фото", - написала Елена Николаева в блоге.

По ее словам, муж устроил в ее честь и по случаю рождения пятого ребенка настоящую феерию. "Оркестр, подарки, слезы и улыбки родных", - написала телеведущая.

Для Елены малыш стал первым ребенком. У Вдовина есть трое детей от предыдущих отношения, а также дочь Ариадна от балерины Анастасии Волочковой.

"В 22:07 Александер появился на свет с высшим балом по шкале Апгар. Муж. Так люблю тебя. Игорь провел всю первую ночь с малышом на груди. И это теперь мое самое любимое фото. Потому что я в жизни не видела ничего красивее и нежнее этой парочки", - поделилась счастьем блондинка.

Напомним, о своей беременности телеведущая узнала в мае 2021 года. "Как раз были в поездке в Ереване. Токсикоза не было. Как-то мне казалось, что я отравилась лососем, не хотелось кофе, а я ведь раньше без него жить не могла. Вдруг захотелось чая. Муж сказал, мол, это 100% беременность. Игорь, кстати, покупал тест, мы вели себя как подростки, которые идут за какими-то «приспособлениями» в аптеку", - делилась женщина.