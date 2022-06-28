«Искренне рассказывай, почему уехал?» Николаев хлестко прошелся по бывшему коллеге Максиму Галкину

Юрий Николаев считает поведение Максима Галкина неприемлемым. Фото: Кадр видео

Пятый муж Аллы Пугачевой, комик и некогда ведущий шоу «Сегодня вечером», «Лучше всех», «Две звезды» и других, продолжает находиться в Израиле и слать оттуда саркастические филиппики в адрес России.

Это стало происходить после ряда отмененных концертов в нашей стране, но никак не после начала специальной военной операции. Поэтому публике, конечно, интересно знать и понимать, как относиться к артисту, которого любили и на концерты которого приходили, отдавая за билеты приличную сумму денег.

Об этом в интервью на канале «Антонимы» и поинтересовался ведущий Антон Красовский у ветерана телевидения, коллеги Максима Галкина по Первому каналу Юрия Николаева, бессменного ведущего «Утренней звезды». Интервьюер затруднился в вынесении однозначного вердикта двусмысленному поведению Галкина и спросил совета у мэтра, как можно оценивать такую, мягко говоря, непоследовательность.

Ведущий Юрий Николаев Фото: Кадр видео

- Не нам с вами решать, где им [Максиму Галкину и Алле Пугачевой] оставаться, - интеллигентно подчеркнул Николаев в ответ. - Давай тогда [если выступаешь из Израиля с критикой страны] искренне рассказывай, почему ты уехал. Это что, политические убеждения? Или голос крови? Либо это боязнь потерять огромные деньги, которые заработал в России. И за счет государства. Работа на телевидении, мы не обсуждаем гонорары, [как и зарплата] зашкаливала. И огромное количество денег он заработал здесь. В стране, которую охаиваешь. Если не ненавидишь, то хотя бы презираешь. Какое ты имеешь право это делать? Это для меня неприемлемо.