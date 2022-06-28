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Звезды28 июня 2022 15:03

«Искренне рассказывай, почему уехал?» Николаев хлестко прошелся по бывшему коллеге Максиму Галкину

Ведущий Юрий Николаев назвал неприемлемым поведение Максима Галкина
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Юрий Николаев считает поведение Максима Галкина неприемлемым.

Юрий Николаев считает поведение Максима Галкина неприемлемым.

Фото: Кадр видео

Пятый муж Аллы Пугачевой, комик и некогда ведущий шоу «Сегодня вечером», «Лучше всех», «Две звезды» и других, продолжает находиться в Израиле и слать оттуда саркастические филиппики в адрес России.

Это стало происходить после ряда отмененных концертов в нашей стране, но никак не после начала специальной военной операции. Поэтому публике, конечно, интересно знать и понимать, как относиться к артисту, которого любили и на концерты которого приходили, отдавая за билеты приличную сумму денег.

Об этом в интервью на канале «Антонимы» и поинтересовался ведущий Антон Красовский у ветерана телевидения, коллеги Максима Галкина по Первому каналу Юрия Николаева, бессменного ведущего «Утренней звезды». Интервьюер затруднился в вынесении однозначного вердикта двусмысленному поведению Галкина и спросил совета у мэтра, как можно оценивать такую, мягко говоря, непоследовательность.

Ведущий Юрий Николаев

Ведущий Юрий Николаев

Фото: Кадр видео

- Не нам с вами решать, где им [Максиму Галкину и Алле Пугачевой] оставаться, - интеллигентно подчеркнул Николаев в ответ. - Давай тогда [если выступаешь из Израиля с критикой страны] искренне рассказывай, почему ты уехал. Это что, политические убеждения? Или голос крови? Либо это боязнь потерять огромные деньги, которые заработал в России. И за счет государства. Работа на телевидении, мы не обсуждаем гонорары, [как и зарплата] зашкаливала. И огромное количество денег он заработал здесь. В стране, которую охаиваешь. Если не ненавидишь, то хотя бы презираешь. Какое ты имеешь право это делать? Это для меня неприемлемо.

Шоу-бизнесЗвезды: скандалМаксим Галкин: досье KP.RU