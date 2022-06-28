Что изменится в жизни россиян: Владимир Путин подписал ряд новых законов

Владимир Путин подписал ряд законов и указов Фото: REUTERS

Владимир Путин подписал ряд законов и указов, которые будут напрямую влиять на жизнь многих россиян и не только. Kp.ru разобрался с наиболее важными.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ РАЗРЕШЕН

За него теперь не будут наказывать. Это закон, который подписал Владимир Путин. Пока документ будет действовать до конца года.

Если совсем просто, то теперь предпринимателям можно ввозить и выставлять на прилавках товары, поставки которых в Россию по прекращены и не спрашивать разрешения у производителя. Сейчас это особенно актуально в связи с уходом многих компаний с рынка.

ПРОГРАММИСТЫ, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Двери теперь открыты не только для товаров, но и иностранных IT-шников. Закон об упрощенном получении вида на жительство в России для таких специалистов из-за рубежа тоже подписан главой государства. Теперь, тем, кто реально разбирается в программировании и, самое главное, реально востребован российским компаниями, не придется проходить семь кругов ада, чтобы оформить свое проживание в стране.

САМОЗАНЯТЫЕ ДОНЧАНЕ И ЛУГАНЦЫ

Граждане ДНР, ЛНР и Украины смогут в полной мере на себе ощутить всю прелесть налоговой системы России. Глава государства подписал закон, который распространяет на них режим самозанятых. Это сделано специально, чтобы беженцы и жители освобожденных территорий как можно скорее встраивались в мирную жизнь в стране.

ПОКА МОЖНО БЕЗ ОСАГО

Но не всем, а только тем, кто въезжает в Россию на личных авто с территории Луганской и Донецкой народных республик, а также с Украины.

А что будет, если такой водитель попадет в аварию? Все просто - компенсацию потерпевшие получат за счет профессионального объединения страховщиков. В том же объеме, что и в случае аварии с застрахованными. Стоит отметить, что отсрочка не навсегда, а только на 90 дней, а воспользоваться ей можно лишь до 1 января.

РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Еще один закон, который подписал президент, запрещает разрабатывать недра иностранным компаниям. Согласно тексту документа, этим могут заниматься только наши. Что делать, если у иностранцев есть лицензия, которая еще действует? Уходить не обязательно - нужно всего лишь переоформить их на российских юрлиц. Такую возможность закон дает.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ГЕРОЕВ

Президент расширил категорию военных, кто может получить жилье вне очереди. К прошлому списку добавлены Герои России и те, кто отслужил по контракту больше 10 лет и уволен по состоянию здоровья.

У СЕМЬИ ТЕПЕРЬ СВОЙ ПРАЗДНИК

Это указ главы государства. Как говорится в его тексте «В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи: установить День семьи любви и верности и отмечать его 8 июля». Еще его называют Днем Петра и Февронии.

Стоит отметить, что праздник отмечали еще с 2008 года - тогда по инициативе жителей Мурома его организовал Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой. Но до сих пор этот день был скорее народным - ни в одном официальном государственном справочнике праздников его не было. Теперь станет - официальным государственным. Но не выходным, объяснили в Госдуме.

ДЕРЖИ РУКИ ПРИ СЕБЕ

Закон тоже подписан Владимиром Путиным. По нему ужесточается ответственность за побои для тех, кто уже судим за насилие.

Выражаясь официальным языком, «таким лицам» грозят обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до года, либо ограничение свободы (то есть домашний арест) - тоже на год. Максимум, что можно получить по этой статье - арест до полугода.

ЧТО ЕЩЕ ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Закон, который расширяет возможности поставок донорской крови для производителей медикаментов;

- Закон о розыске имущества преступников, чтобы возмещать ущерб пострадавшим;

- Закон, по которому обязательное безвозмездное получение имущества в РФ освобождено от налогообложения;

- Закон, который централизует в «Росатоме» право управления судоходством по Северному морскому пути;

- Закон, смягчающий действующие ограничения на господдержку малых и средних предпринимателей.

И еще один указ, по которому состава Совета при президенте по науке и образованию исключен Аркадий Дворкович - президент Международной шахматной федерации (FIDE) и Бывший глава фонда «Сколково».