От горя страсти на пределе: Мама Пьера Нарцисса запретила выдавать тело его вдове

Пьер Нарцисс после развода стал лучшим другом для своей жены Валерии. Фото: СОЦСЕТИ

Пьер Нарцисс умер 21 июня на 46-м году жизни. Прощание с певцом сначала назначили на 25 июня, а когда друзья с поклонниками собрались у ритуального зала сообщили о переносе траурного мероприятия на 29 июня. Выяснилось, что и 29 числа прощание не состоится. Экс-жена Пьера Нарцисса занимается организацией траурного мероприятия. Валерия Калачева сообщили в социальных сетях: «Окончательная дата прощания – в четверг в 11.30 по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 25. Затем отлет Пьера на родину». Разобрались почему перенесли прощание с музыкантом.

На несостоявшемся 25 июня прощании троюродная сестра покойного джазовая певица Виктория Пьер-Мари объяснила нам: только мама Пьера (его папа умер) может давать распоряжения по поводу захоронения. Мама музыканта в Камеруне и все полномочия она передала посольству своей страны в Москве. По закону камерунцы могут иметь одно гражданство, поэтому все вопросы по захоронению решаются через посольство.

Маленький Пьер со своей семьей в Камеруне. Фото: СОЦСЕТИ

Пьер Нарцисс и Валерия Калачева дружили и воспитывали вместе единственную дочь 16-летнюю Каролину-Кристель Калачеву. Но официально Пьер и Валерия были в разводе, поэтому женщина не может требовать документы для выдачи тела, а его дочь не может это сделать в силу возраста. Чтобы получить тело экс-мужа для проведения открытой церемонии прощания Валерия могла только договариваться с его мамой и сестрой. Переговоры экс-жены Пьера Нарцисса с его мамой и родной сестрой велись на дипломатическом уровне – через посольство. Мама Пьера запретила проводить прощание в те даты, которые выбрала его экс-жена. Мать певца дала согласие на выдачу тела сына для проведения прощания в Москве 30 июня, после чего его отправят на самолете на родину. Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне в семейном склепе рядом с отцом и родней. Родня Пьера из Камеруна опасалась, что его могут захоронить в Москве, поэтому разрешили провести прощание только в день отправки тела – все будут контролировать дипломатические работники посольства. Экс-жена певца старается не ругаться с его камерунской родней, те тоже держаться из последних сил — из-за горя эмоции на пределе. Все стараются беречь чувства дочери Пьера.

Год назад Пьере Нарцисса на гастролях в Сочи сопровождала его бывшая жена. Фото: СОЦСЕТИ

Экс-жена Пьера Нарцисса после его кончины собирала деньги на карту дочери, чтобы оплатить ритуальные услуги – Лера перевела 38 тысяч рублей за специальное бальзамирование тела для длительного перелета. А на отправку тела в Камерун самолетом было необходимо больше полумиллиона рублей – специальный гроб, транспортные расходы. По информации Виктории Пьер-Мари деньги на транспортировку тела собирали всей диаспорой камерунцев.

В этом году музыкант отметил 16-летие единственной дочери Каролиной-Кристель Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что Пьер Нарцисс страдал астмой, подагрой. Он умер во время экстренной операции – не выдержало сердце из-за сердечной и почечной недостаточности, развившейся на фоне осложнений подагры.

Прощание с Пьером Нарциссом будет открытым – начнется 30 июня в 11.30 в ритуальном зале морга ЦКБ.