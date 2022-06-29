Как отличить надежного продавца на Алиэкспресс от недобросовестного

На площадке есть много возможностей сэкономить: скидки, распродажи, акции, промокоды, бонусные баллы, купоны. Но покупатели часто сталкиваются с проблемой недобросовестных магазинов. Они не отправляют товар, высылают некачественную или бракованную вещь, используют доставку без трекинга. В этом материале пойдет речь, как отличить надежного продавца Алиэкспресс от мошенника.

Рейтинг продавца

Рейтинг продавца — это статус, который отражает подробную информацию о работе магазина. Она включает в себя сведения о соответствии товара описанию, удобстве и результативности коммуникации с ритейлером, быстроте доставки.

Для просмотра рейтинга необходимо перейти в магазин и навести курсор мыши на его название. Появится всплывающее меню с нужными данными. Маркетплейс оценивает продавцов по пятибалльной шкале. Если все параметры имеют балл выше 4, это хорошо. Если ниже, то стоит отнестись к продавцу с осторожностью.

Процент положительных отзывов

Важный критерий оценки — если покупатели довольны, ритейлер торгует добросовестно и продает качественный товар. Процент положительных отзывов отображается рядом с названием магазина на его странице. Для расчета берутся отклики пользователей за последние полгода. Хорошим значением можно считать 90% и выше. Если процент положительных отзывов составляет 70–80%, стоит насторожиться. Если меньше 70%, лучше ничего не покупать в магазине.

Рейтинг и описание товара

Рейтинг товара отображается на его превью или на его странице. Это средняя оценка из отзывов, где используется пятибалльная шкала. Чтобы с заказом не было проблем, лучше покупать вещи с параметром 4,5 или выше. Если они оценены ниже 4,0, нужно быть осторожным.

Обязательно нужно изучить описание товара. Эту информацию можно найти на его странице. В идеале она должна содержать следующие сведения:

• общие данные;

• технические характеристики;

• фотографии.

Особое внимание надо уделить текстовой части описания. Дело в том, что часто фото товара корректируются в редакторах или делаются с выгодного ракурса. В результате они могут ввести заблуждение относительно вещи.

Наличие характеристик (размер, вес и другие) обязательно. Иногда у предлагаемых на популярном маркетплейсе товаров нестандартные габариты или необычные параметры. Из-за этого их не получится использовать по назначению.

Отзывы покупателей

Перед оформлением заказа нужно заглянуть в раздел с отзывами покупателей и прочитать хотя бы 10–15 штук. Это поможет узнать о качестве товара, продолжительности доставки, качестве общения с продавцом и других важных вещах. Отклики на AliExpress можно дополнять, поэтому из них также можно почерпнуть информацию о надежности товара — многие добавляют сведения о его поломке или состоянии после некоторого времени использования. Это особенно актуально для гаджетов, электроники, бытовой техники, особенно малоизвестных брендов. Лучше смотреть отзывы с фотографиями. Это поможет понять, в каком состоянии приедет вещь. Иногда магазин плохо ее запаковывает, результат — повреждение товара во время доставки.

Также нужно проанализировать количество откликов. Логика здесь такая: если их мало, значит, предложение ритейлера почти никого не интересует. Подобная ситуация может быть вызвана разными факторами, один из них — недобросовестное поведение продавца. Но это не аксиома: иногда товар с малым количеством отзывов оказывается не хуже более популярного. Однако лучше не рисковать и относиться к таким предложениям настороженно.

Кроме откликов, можно взглянуть на количество подписчиков продавца. У мелких магазинов оно составляет 700–800, у крупных — от нескольких тысяч. Если на ритейлера подписано менее 700 пользователей, это может свидетельствовать о низком качестве товаров, невысоком уровне сервиса или проблемах с доставкой.

Общение с продавцом

Надежные продавцы всегда отвечают на вопросы покупателей о товаре. Это показатель добросовестности магазина. Поэтому перед оформлением заказа стоит связаться с ритейлером и спросить об интересующих вещах. Это можно сделать, нажав на значок «Написать». Сообщение лучше отправлять на английском (если у продавца нет российского склада и представительства в РФ).

В ходе общения с магазином можно попросить предоставить свежие фотографии товара — они точно будут без ретуши. Также стоит подробнее расспросить о вещи, узнать о ее качестве, технических характеристиках и других параметрах.

Можно попросить в сообщении персональную скидку. Многие продавцы готовы ее предоставить. Размер экономии в среднем составляет 3–10% от первоначальной цены. Но после просьбы нужно быть готовым и к отказу — ритейлер не обязан снижать стоимость.

В некоторых магазинах на сообщения покупателей отвечает не человек, а бот. Об отсутствии живого оператора в чате легко узнать по однотипным письмам, которые не дают нужной информации о товаре. Таких продавцов лучше обходить стороной.

Как отличить настоящие скидки от фальшивых

Иногда магазины маркетплейса устанавливают фейковые скидки, чтобы привлечь покупателей. Они увеличивают наценку на товар, а затем снижают его стоимость. В результате цена остается прежней, но у пользователей создается иллюзия выгодного предложения.

Вывести таких продавцов на чистую воду очень просто. Не все магазины занимаются подобным, поэтому проверить актуальную стоимость можно путем сравнения аналогичных вещей у других ритейлеров. Для этого необходимо ввести в поиск соответствующий запрос, взять несколько предложений из выдачи и взглянуть на их цену. Если по скидке она будет ниже, чем у других, значит, все по-честному. А если такая же или выше, это обман.

Когда не хочется сравнивать, можно заказать вещи из специальных категорий:

• «Горящие товары»;

• «Товары от 99»;

• «Все скидки».

В них фейкового снижения цены быть не может — товары оттуда проверяются администрацией торговой площадки, так что все по-честному.

Вывод

Покупать на AliExpress выгодно, но при условии продуманного выбора магазина — на торговой площадке много недобросовестных продавцов. При подборе ритейлера нужно изучить его рейтинг, процент положительных откликов других покупателей и сами отзывы, описание и фотографии товара. Перед покупкой можно написать продавцу сообщение, задать вопросы о его предложении, доставке. Это тоже поможет понять, насколько магазин честен со своими клиентами.

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