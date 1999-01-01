О площадке AliExpress

Международная торговая платформа известна как место, где можно найти буквально все и заказать товары с доставкой в 200 стран мира. Свою продукцию в русскоязычном сегменте маркетплейса предлагают более 330 тысяч ритейлеров из России, Турции, Китая и других стран. А это более 100 миллионов товаров, которые можно купить по выгодной цене с дополнительными скидками по промокодам.

Компания, появившаяся в 2010 году, сегодня имеет российское, английское, испанское, голландское, итальянское, польское и португальское отделения. Российский AliExpress был создан в 2019 году как совместный проект Alibaba Group, Mail.ru Group, USM International и Российского фонда прямых инвестиций. Сегодня на этот сайт заходит свыше 8,8 миллиона посетителей в сутки, делающих сотни миллионов запросов. Также покупатели могут загрузить фирменное приложение, в котором есть опция поиска нужных изделий по фотографии.

Популярные категории товаров на AliExpress

В ассортименте маркетплейса представлены:

смартфоны, умные часы, портативные зарядки и аксессуары;

ноутбуки, компьютеры, оргтехника и комплектующие;

телевизоры, игровые консоли, аудиосистемы, фото- и видеотехника;

крупная и мелкая бытовая техника для дома, кухни и красоты;

трендовая женская одежда – от пальто до нижнего белья и аксессуаров;

мужская одежда – от футболок и носков до джинсов и пуховиков;

все для детей разного возраста, включая одежду, питание и игрушки;

актуальные ювелирные изделия, бижутерия и часы;

сумки, обувь и дорожные аксессуары для женщин и мужчин;

мебель, декор, сервировка стола, рукоделие и зоотовары;

автотовары – от чехлов на сиденье до тормозных систем;

витамины и БАДы, уходовая и декоративная косметика;

все для спорта и развлечений – от сноуборда до гитары.

В том числе на Алиэкспресс можно заказать продукцию брендов Xiaomi, Huawei, Samsung, JBL, ASUS, Lenovo, Bosch, Midea, Gipfel, Puma, Gillette, Pampers и Lego.

Самые популярные товары маркетплейса – это смартфоны, мелкая бытовая техника, одежда, товары для маникюра, а также игрушки и полезные мелочи. Например, здесь можно найти недорогие органайзеры для хранения, селфи-палки, светодиодные гирлянды, чехлы для телефонов и милые вещицы.

Программа лояльности AliExpress

Зарегистрированные пользователи вступают в клуб торговой площадки и, уже начиная с заявки на первую покупку, получают баллы. В зависимости от их количества покупателям присваивается серебряный, золотой, платиновый или бриллиантовый уровень участия. Каждый из них позволяет получить ряд привилегий: от уровневых купонов на скидку и эксклюзивных цен до подарков ко дню рождения и годовщине, а также быстрого возврата средств.

Можно получать дополнительные скидочные купоны, приглашая друзей совершить покупку на сайте или играя в игры в фирменном приложении, зарабатывая таким образом монетки и обменивая их на скидки.

Действующие на сайте методы оплаты

На сайте можно оплатить покупку банковскими картами целого ряда платежных систем, включая Visa, MasterCard, Maestro, American Express и JCB. Также можно рассчитаться за любые товары со своего электронного кошелька на WebMoney. Оплата принимается в рублях.

Чтобы платеж был гарантированно безопасным, магазин выполняет его проверку до 24 часов. Если транзакция проходит успешно, статус заказа сменяется на «Ожидание отправки», если же проверка AliExpress не пропустила платеж, деньги будут возвращены на карту покупателя или другое платежное средство.

Информация о доставке

В данных, необходимых для доставки, пользователь указывает свой полный почтовый адрес с индексом. Доставка до страны осуществляется разными международными перевозчиками, включая AliExpress Standard Shipping и China Post Air Parcel. После таможенного оформления товар передается российской почте либо одной из логистических компаний.

Отслеживать статус посылки можно через личный кабинет на сайте, а именно через раздел «Мои заказы».

Защита покупателя на Алиэкспресс

Если полученная продукция не соответствует описанной в карточке товара на сайте, гипермаркет обещает вернуть деньги через 15 дней после обращения с претензией. Чтобы оформить возврат, сначала нужно связаться с продавцом и обсудить с ним решение проблемы. Если продавец не идет навстречу, потребуется не позднее 15 дней с момента получения товара открыть спор. Если же возврат не поступает, то следует обратиться непосредственно к AliExpress. Все эти действия легко выполняются со страницы с деталями заказа.

Товары, которые можно возвратить бесплатно, имеют специальное обозначение. Вернуть саму покупку просто: нужно получить код возврата, принести посылку в пункт доставки или подождать ее вывоза курьером и дождаться уведомления, что она на складе компании.