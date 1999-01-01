90 оценок поставлено средняя 4.3
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Промокод действует только при доставке в Россию и страны СНГ (без Украины).
400р
на всё
300Р
на всё
200р
на всё
100р
на всё
240Р
купон
500Р
на ВСЁ
160Р
купон
400Р
на ВСЁ
60Р
купон
400Р
купон
Количество применений ограничено.
300Р
купон
3000Р
купон
70%
купон
65%
купон
69%
купон
15%
купон
2500Р
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На популярном маркетплейсе можно по выгодным ценам купить более 100 миллионов товаров. Если нужны фирменный смартфон или любая бытовая техника и электроника, дешевле, чем у российских ритейлеров, стоит заглянуть на главную страницу AliExpress в раздел «Топ-скидки». Здесь же продаетс ... я модная одежда, всевозможные товары для дома, украшения, товары для автомобиля, пищевые добавки, косметика и даже музыкальные инструменты и велосипеды. Чтобы экономить больше, наряду с купонами площадки и продавцов, доступными в корзине, используйте размещаемые нами акции и промокоды AliExpress.
Юридический адрес:
26/F Tower One, Times Square 1 Matheson Street, Causeway Bay Hong Kong
Телефон:
(+852) 2215-5100
Соц. сети:
90 оценок поставлено средняя 4.3
На популярном маркетплейсе можно по выгодным ценам купить более 100 миллионов товаров. Если нужны фирменный смартфон или любая бытовая техника и электроника, дешевле, чем у российских ритейлеров, стоит заглянуть на главную страницу AliExpress в раздел «Топ-скидки». Здесь же продаетс ... я модная одежда, всевозможные товары для дома, украшения, товары для автомобиля, пищевые добавки, косметика и даже музыкальные инструменты и велосипеды. Чтобы экономить больше, наряду с купонами площадки и продавцов, доступными в корзине, используйте размещаемые нами акции и промокоды AliExpress.
Юридический адрес:
26/F Tower One, Times Square 1 Matheson Street, Causeway Bay Hong Kong
Телефон:
(+852) 2215-5100
Соц. сети:
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Международная торговая платформа известна как место, где можно найти буквально все и заказать товары с доставкой в 200 стран мира. Свою продукцию в русскоязычном сегменте маркетплейса предлагают более 330 тысяч ритейлеров из России, Турции, Китая и других стран. А это более 100 миллионов товаров, которые можно купить по выгодной цене с дополнительными скидками по промокодам.
Компания, появившаяся в 2010 году, сегодня имеет российское, английское, испанское, голландское, итальянское, польское и португальское отделения. Российский AliExpress был создан в 2019 году как совместный проект Alibaba Group, Mail.ru Group, USM International и Российского фонда прямых инвестиций. Сегодня на этот сайт заходит свыше 8,8 миллиона посетителей в сутки, делающих сотни миллионов запросов. Также покупатели могут загрузить фирменное приложение, в котором есть опция поиска нужных изделий по фотографии.
В ассортименте маркетплейса представлены:
смартфоны, умные часы, портативные зарядки и аксессуары;
ноутбуки, компьютеры, оргтехника и комплектующие;
телевизоры, игровые консоли, аудиосистемы, фото- и видеотехника;
крупная и мелкая бытовая техника для дома, кухни и красоты;
трендовая женская одежда – от пальто до нижнего белья и аксессуаров;
мужская одежда – от футболок и носков до джинсов и пуховиков;
все для детей разного возраста, включая одежду, питание и игрушки;
актуальные ювелирные изделия, бижутерия и часы;
сумки, обувь и дорожные аксессуары для женщин и мужчин;
мебель, декор, сервировка стола, рукоделие и зоотовары;
автотовары – от чехлов на сиденье до тормозных систем;
витамины и БАДы, уходовая и декоративная косметика;
все для спорта и развлечений – от сноуборда до гитары.
В том числе на Алиэкспресс можно заказать продукцию брендов Xiaomi, Huawei, Samsung, JBL, ASUS, Lenovo, Bosch, Midea, Gipfel, Puma, Gillette, Pampers и Lego.
Самые популярные товары маркетплейса – это смартфоны, мелкая бытовая техника, одежда, товары для маникюра, а также игрушки и полезные мелочи. Например, здесь можно найти недорогие органайзеры для хранения, селфи-палки, светодиодные гирлянды, чехлы для телефонов и милые вещицы.
Зарегистрированные пользователи вступают в клуб торговой площадки и, уже начиная с заявки на первую покупку, получают баллы. В зависимости от их количества покупателям присваивается серебряный, золотой, платиновый или бриллиантовый уровень участия. Каждый из них позволяет получить ряд привилегий: от уровневых купонов на скидку и эксклюзивных цен до подарков ко дню рождения и годовщине, а также быстрого возврата средств.
Можно получать дополнительные скидочные купоны, приглашая друзей совершить покупку на сайте или играя в игры в фирменном приложении, зарабатывая таким образом монетки и обменивая их на скидки.
На сайте можно оплатить покупку банковскими картами целого ряда платежных систем, включая Visa, MasterCard, Maestro, American Express и JCB. Также можно рассчитаться за любые товары со своего электронного кошелька на WebMoney. Оплата принимается в рублях.
Чтобы платеж был гарантированно безопасным, магазин выполняет его проверку до 24 часов. Если транзакция проходит успешно, статус заказа сменяется на «Ожидание отправки», если же проверка AliExpress не пропустила платеж, деньги будут возвращены на карту покупателя или другое платежное средство.
В данных, необходимых для доставки, пользователь указывает свой полный почтовый адрес с индексом. Доставка до страны осуществляется разными международными перевозчиками, включая AliExpress Standard Shipping и China Post Air Parcel. После таможенного оформления товар передается российской почте либо одной из логистических компаний.
Отслеживать статус посылки можно через личный кабинет на сайте, а именно через раздел «Мои заказы».
Если полученная продукция не соответствует описанной в карточке товара на сайте, гипермаркет обещает вернуть деньги через 15 дней после обращения с претензией. Чтобы оформить возврат, сначала нужно связаться с продавцом и обсудить с ним решение проблемы. Если продавец не идет навстречу, потребуется не позднее 15 дней с момента получения товара открыть спор. Если же возврат не поступает, то следует обратиться непосредственно к AliExpress. Все эти действия легко выполняются со страницы с деталями заказа.
Товары, которые можно возвратить бесплатно, имеют специальное обозначение. Вернуть саму покупку просто: нужно получить код возврата, принести посылку в пункт доставки или подождать ее вывоза курьером и дождаться уведомления, что она на складе компании.
Помимо собственных купонов платформы, отображающихся в корзине при оформлении заказа, можно получать скидки по публикующимся на нашей странице промокодам. Как применить такое спецпредложение:
Скопировать код купона и войти на страницу маркетплейса.
Выбрать товар и его параметры, например расцветку, комплектацию или размер и перейти к корзине.
Войти в систему через свой Google-аккаунт.
Ввести код в поле, находящееся над суммой заказа.
Оформить заявку по новой, сниженной стоимости.
Также на текущей странице вы найдете акции маркетплейса, для использования которых нужно лишь нажать на кнопку. Это действие запустит переход на страницу с товарами, цены на которые уже уменьшены в рамках специального предложения.
В разделе, посвященном гипермаркету, покупателей ожидает много крупных скидок, действующих при заказе от определенной суммы, промокодов на первый заказ, а также массовых распродаж и дисконтов на продукцию отдельных брендов.
Да, ее можно использовать в комбинации с другими способами экономии.
Да, за товары дороже определенного лимита, проходящие через таможню, отдельно нужно уплачивать налоги и сборы. Но, если посылка поставляется продавцом с российского склада, такой необходимости не будет.
Для этого можно воспользоваться кнопками «Отправить сообщение», «Написать» или «Сообщение продавцу» в разных разделах: от страницы самого ритейлера до страницы с заказами или карточки с деталями покупки.
Для этого нужно нажать соответствующую кнопку на странице заказа, выбрать вид возврата, заполнить форму о причинах и приложить доказательство несоответствия товара обещанному. Во многих случаях на маркетплейсе можно получить возмещение, не отсылая товар обратно.
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