Жена и дети Шатунова прилетели в Москву: "Прощай, папа!"

Близкие музыканта присутствовали на отпевании Юры, которое прошло в траурном зале Троекуровского кладбища Фото: семейный архив.

На второй день после официального прощания с 48-летним Юрой Шатуновым в Москву прилетела его семья - жена Светлана и дети - сын Дэннис и дочь Эстелла.

Близкие музыканта присутствовали на отпевании Юры, которое прошло в траурном зале Троекуровского кладбища. В зал был приглашен батюшка из соседнего храма.

- Прощай, папа! - плакали у гроба артиста его дети.

Напомним: во вторник урна с прахом Юрия Шатунова будет похоронена на Троекуровском кладбище в присутствии самых близких Шатунова.

Как уже писал kp.ru со своей женой Светланой, юристом по образованию, Юрий Шатунов познакомился в середине 90-х. Покинув "Ласковый май", артист переехал к жене в Германию. Там у них родились дети — сын Дэннис и дочь Эстелла.

В Германии Юра выучился на звукорежиссера и построил в своем доме музыкальную студию.

В начале "нулевых", поддавшись на уговоры своего друга и бывшего концертного директора «Ласкового мая» Аркадия Кудряшова, Шатунов триумфально вернулся на большую сцену с хитом "Забудь".

С Кудряшовым Юра Шатунов работал до последнего дня. Вместе с Аркадием Юрий за два дня до своей смерти выиграл суд за творческие права на хиты "Ласкового мая" у Андрея Разина. Шатунов доказал в суде, что имеет право исполнять свои хиты, добился справедливости и умер от разрыва сердца...