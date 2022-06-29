Юрий Шатунов напророчил свою смерть

Певец Юрий Шатунов Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Прощание со знаменитым артистом растянулось на несколько дней. Воскресенье выделили для поклонников, а в понедельник с Шатуновым простились жена Светлана с детьми, состоялось отпевание по православному обряду, после чего гроб с телом отправили в крематорий.

Прощание со знаменитым артистом растянулось на несколько дней. Фото: Иван МАКЕЕВ

Наконец, во вторник часть праха артиста захоронили на Троекуровском кладбище. На закрытой церемонии присутствовали только самые близкие. Оставшуюся часть праха семья развеет в Германии над любимым озером Юрия — так хотел он сам.

- Осталось много неизданных песен Юры. Все это надо выпустить, чтобы память о нем осталась на долгие годы. Одна из последних песен была пророческой. Мы на поминках ее впервые слушали. Такое ощущение, что поет человек, который понимает, что закончил свой земной путь… - говорит директор Шатунова Аркадий Кудряшов.

Поклонники несли певцу белые розы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня помощник певца опубликовал на его Ютуб-Канале эту песню. Она называется «Каждому своё». Артист поёт, как его душа покидает этот мир.

«Вот и я подобно лёгкой птице покидаю свой вчерашний плен. Расправляю крылья и лечу наполняя лёгкие свободой…» - поёт в своей последней песне Юра Шатунов.

Кстати, у Юры было еще и стихотворение «Мысли вслух» — тоже по-своему пророческое. Его написал сам Юрий и записал на видео, общаясь с поклонниками в соцсети. Наивные неровные строчки, среди которых есть и такие: «И на сцену уже выходя, я готов к самому плохому. Что угодно произойти может враз – не моргнешь и глазом. <...> Да, наверное, мне повезло. Но везенье - всего лишь малость. И не знает никто, сколько мне до конца этих сцен осталось».

Часть праха Юрия Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище. Фото: СОЦСЕТИ

Место погребения

Могила Юрия Шатунова расположена на участке №24 Троекуровского кладбища, напротив колумбария. От главного входа нужно пройти по аллее почти до конца, участок будет по правую руку. От метро «Кунцевская» до кладбища ходит автобус №612, время в пути около 32 мин.

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