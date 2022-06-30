Экс-сотрудница Белого дома дала против Трампа шокирующие показания

По словам Хатчинсон, Дональд Трамп пытался схватиться за руль бронированного президентского автомобиля, а также чуть не напал на главу службы безопасности Фото: REUTERS

В рамках вторых слушаний по делу о штурме Капитолия экс-помощница главы администрации Трампа Кэссиди Хатчинсон, завила, что 45-й президент США был в ярости, после того как его не пустили лично принять участие в событиях 6 января 2021 года.

По словам Хатчинсон, Дональд Трамп пытался схватиться за руль бронированного президентского автомобиля, а также чуть не напал на главу службы безопасности Роберта Энгеля, который попросил президента убрать руки с руля, объяснив, что они не могут поехать к Капитолию.

После откровений бывшей сотрудницы администрации в Секретной службе, занимающейся охраной президентов США, заявили, что готовы и дальше сотрудничать со спецкомитетом по расследованию штурма Капитолия, отвечая на любые вопросы.

В то же время от источников, близких к ведомству, стало известно, что и водитель президентского автомобиля, и сам Энгель готовы под присягой опровергнуть слова Хатчинсон. Вместе с тем желание Трампа поехать на митинг возле Капитолия никто не отрицает.

Кроме того, Хатчинсон утверждает: Трамп прекрасно знал, что на его митинге непосредственно перед событиями в Капитолии у многих его сторонников было огнестрельное оружие, сообщает CBS.

– Меня, черт возьми, не волнует, что у них есть оружие. Они здесь не для того, чтобы причинить мне вред. Впустите людей. Уберите долбанные металлоискатели – так, по словам Хатчинсон, отреагировал Трамп на предупреждения сотрудников службы безопасности.

В свою очередь сам экс-президент США в ответ на показания экс-сотрудницы Белого дома в своей соцсети Truth Social заявил, что понятия не имеет, о чем та говорит.

– Я почти не знаю, кто этот человек, Кэссиди Хатчинсон, кроме того, что я слышал о ней очень негативные вещи, – написал Трамп.