Задушивший любовницу экс-глава Раменского района едет в колонию на 9,5 лет

Вступил в законную силу приговор экс-главе Раменского района Андрею Кулакову. Фото: Александра БУДАЕВА

Вступил в законную силу приговор экс-главе Раменского района Андрею Кулакову. Его обвиняли в убийстве любовницы Евгении Исаенковой. Оба были не свободны, но роман крутили несколько лет. По версии следствия, в ночь с 1 на 2 мая 2019 года Исаенкова поставила вопрос о сожительстве ребром, чем вызвала у возлюбленного приступ гнева, и он задушил молодую женщину в ее же машине.

На суде Андрей Кулаков вину отрицал, уверял присяжных, что ему не за чем было убивать любовницу – мол, они договорились о том, что разведутся и съедутся осенью после выборов, в которых он собирался участвовать. Однако присяжные ему не поверили, признали его виновным, после чего Подольский городской суд в 11 марта приговорил его к девяти с половиной годам колонии строгого режима.

Сторона защиты это решение попыталась обжаловать в апелляции.

- Мы просили отменить приговор, потому что суд не разрешил нам представить присяжным важнейшие доказательства невиновности Кулакова, - заявил корреспонденту kp.ru адвокат Артем Сарбашев.

Речь идет, в том числе, о переписке между Кулаковым и Исаенковой в ночь убийства, в которой она говорит любовнику, что ушла спать. А еще – о переписке между Исаенковой и некими неустановленными лицами, которые ей угрожали. Ни то, ни другое в этом году в Подольске оглашено не было.

Интересно, что в 2021 году, когда это дело в суде рассматривали в первый раз, стороны предоставляли гораздо больше доказательств присяжных. Тогда Кулакова в райсуде присяжные оправдали, но Мосгорсуд это решение отменил и направил дело на новое рассмотрение.

В этом году приговор был обвинительный, он устоял в апелляции, и теперь считается вступившим в законную силу.

- Мы будем обжаловать его в Первом кассационном суде, - пообещал адвокат Артем Сарбашев.

На это заседание никто из родственников Кулакова не приезжал, а он сам присутствовал по видеоконференцсвязи из СИЗО №1 города Липецка. Где Кулаков будет отбывать наказание, пока не известно.