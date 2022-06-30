На умершего Пьера Нарцисса кепку со стразами надела его мама

Спустя почти две недели посольство Камеруна согласилось выдать тело Пьера Нарцисса для церемонии прощания в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тело Пьера Нарцисса повезли в Камерун. Десять дней со дня смерти он провел в морге. А все из-за скандала, который случился между мамой певца и бывшей женой музыканта. Виктория Калачева хотела похоронить музыканта в Москве, тогда как родительница "шоколадного зайца" настаивала на погребении в семейном склепе на Родине звезды. В итоге церемонию прощания удалось провести лишь с третьей попытки.

Спустя почти две недели посольство Камеруна согласилось выдать тело Пьера Нарцисса для церемонии прощания в Москве. Траурное мероприятие было организовано мамой и сестрой артиста. Они продумали до мелочей детали, под их чутким руководством украсили зал.

Все было сделано красиво, как любил усопший. Было много роз. А еще музыкант лежал в гробу в своей черной кепке со стразами. Там пожелала его родительница.

"Пьер такой красивый лежит в гробу. Такое лицо, как будто просто уснул", - шептались гости на прощании.

Напомним, Пьер Нарцисс скончался 21 июня в одной из московских клиник. Исполнитель хита "Шоколадный заяц" в последние годы страдал от подагры. Он испытывал сильнейшие боли. "10 лет жил, зная, что у него подагра. Знал, как купировать приступы, какие таблетки выпить. Обычно во время подагры мочевая кислота откладывается на руках и ногах, но в его случае она оседала на внутренних органах, тем самым разрушая их. Была критическая масса солей, которая разъела все органы", - говорила бывшая жена звезды Валерия Калачева.