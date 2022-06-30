Продюсер "Ласкового мая", который судился с Юрой Шатуновым, купил недвижимость за границей

Юрий Шатунов скоропостижно умер 23 июня на 49 году жизни. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

После смерти Юрия Шатунова поклонники до сих пор обсуждают его войну с продюсером группы "Ласковый май" Андреем Разиным. Мол, многолетние судебные тяжбы, в которых Разин пытался запретить артисту исполнять "Белые розы", "Седую ночь" и других хиты, подкосили здоровье Шатунова. А ранняя смерть 48-летнего певца от обширного инфаркта вполне может быть следствием стрессов и нервотрепки.

Между тем, сам продюсер, узнав о трагедии, тут же почистил свои соцсети, удалив все публикации против экс-подопечного. Да еще и выступил с соболезнованиями: "У нас были многогранные отношения. И добрые, и порой сложные. Мы даже были кумовьями. Именно такие отношения и называются "жизнь". Однако, на похороны к куму и доброму другу Разин так и не приехал. Тогда публика решила, что продюсер, который вроде как перебрался в США, просто не смог вовремя прилететь из-за отмены международных рейсов.

Но как выяснилось, Андрей Разин мог находиться куда ближе к России - буквально в трех часах лёта от Москвы. Об этом сайту kp.ru рассказал продюсер Андрей Тимофеев, который работал с Разиным в 2020-2021 годах.

- На днях после похорон Юры Шатунова я написал Разину, спросил, почему он не прилетел. Тот прочитал и ничего не ответил. По заявлением самого Андрея я думал, что он находится в США. Но сегодня позвонил наш общий знакомый - по его словам, продюсер живет в Турции. Он приобрел апартаменты Анталии, где, собственно, и обосновался, - сообщил Тимофеев.

Продюсер Андрей Тимофеев.

Впрочем, поступок продюсера "Ласкового мая" его коллегу не удивил.

- Я думаю, три часа на самолете до России было бы не сложно пролететь, чтобы попрощаться с кумом, но видимо, его любовь к Юре останется лишь в постах социальных сетей, - поделился Андрей Тимофеев. - Предполагаю, что он, возможно, скрывается и боится столкнуться с негативом и хейтом вживую. Ведь сейчас поклонники настроены крайне решительно и винят Разина в том, что тот подорвал здоровье Шатунова бесконечными судами и разбирательствами за авторские права.

Между тем, судебные разбирательства после смерти Юрия Шатунова продолжит его вдова Светлана. Для нее это не просто дело чести, но и возможность спасти собственное имущество. Если Андрей Разин в американском суде докажет, что певец нарушил авторские права, семья Шатунова может лишиться недвижимости в Германии - ее заберут в качестве компенсации.

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