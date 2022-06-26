После смерти Юры Шатунова Андрей Разин атаковал звонками близких певца: "Словно никаких судов не было"

За два дня до своей смерти Шатунов выиграл финальный суд с Разиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последние годы Юра Шатунов судился с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным.

Несколько лет назад Шатунов решил пойти своей дорогой, разрешение исполнять хиты группы Юра получил от автора песен Сергея Кузнецова.

Однако Разин этому воспротивился, мол, Шатунов не имеет право и чихнуть без его ведома.

Началась многолетняя судебная волокита. Первые суды Шатунов и Кузнецов проиграли, поскольку Разин представил в ходе заседания договор от 1992 года, где ему якобы передали все права на хиты «Ласкового мая». Кузнецову перестали выплачивать деньги в РАО. Если бы не финансовая помощь Шатунова, Кузнецову вообще было бы не выжить. Для него, как и для Юры, хиты «Ласкового мая» не просто источник заработка, это целая жизнь.

Но потом Пресненский суд провел экспертизу и установил, что Разин представил в суде подделку. Мол, никакого договора Кузнецов с ним не заключал.

За два дня до своей смерти Шатунов выиграл финальный суд с Разиным, отстоял своё право исполнять песни «Ласкового мая» и умер…

В ответ Разин, который к тому времени переоформил все своё имущество на третьих лиц и сбежал в Америку, написал в соцсетях гневный пост. Дескать, Шатунов закончит свою жизнь в тюрьме. Когда Юры не стало, Разин тут же удалил все посты с угрозами и начал звонить его близким.

- Разин вчера мне позвонил, словно никаких судов не было, словно не было угроз в адрес Юры. Мол, как же жаль Юру… - делится с kp.ru директор Шатунова Аркадий Кудряшов. - Я ничего не ответил. На что Разин прислал ещё одно сообщение: «Не сжигай мосты!». Хватило же совести у человека, - вздыхает помощник покойного артиста.

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